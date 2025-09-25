1 órája
„Brutális volt, ahogy provokáltak minket" – a fehérvári Büki Baltazár lőtte ki a futsal Eb-re a válogatottat
Botrányokkal tarkított mérkőzésen jutottak ki a 2026-os futsal Európa-bajnokságra a mieink. A Románia-Magyarország pótselejtezős párharc visszavágóján 2-2-vel ért véget, így a magyar férfi futsal-válogatott 10 év után ismét kijutott a januári kontinenstornára. A mindent eldöntő gól szerzőjével, a székesfehérvári Büki Baltazárral beszélgettünk a mérkőzést követően.
Rendőri összecsapásba torkollott a Románia-Magyarország futsal Eb-pótselejtezős párharc visszavágója. A hazai szurkolók amint megjelent az első meggypiros mezes játékos, hangos füttyszó és a magyar népet becsmérlő válogatott szidalmak zúdultak a mieinkre.
A Videoton egykori játékosa, Büki Baltazár volt a Románia-Magyarország találkozó hőse
A botrányok után a két nemzeti együttes egy elképesztően szoros, és izgalmas mérkőzést játszott, végül Büki Baltazár két perccel a vége előtt egyenlített ki 2-2-re, ezzel összesítésben 5-4-re a magyar válogatott nyerte a párharcot. Így 2015 után ismét ott lesz a jövő évi kontinenstornán. A mindent eldöntő gól szerzőjével, a korábban a Videotont is erősítő Büki Baltazárral beszélgettünk.
Arra gondolom számítottak, hogy nem lesznek barátságosak a román szurkolók a magyarokkal szemben. A televíziós közvetítésben nem lehetett hallania magyar himnuszt a a hazaiak fütyülése miatt. Milyen volt ezt ott a helyszínen átélni?
Büki Baltazár – Megmondom őszintén, hogy álmaiban sem gondoltam azt, hogy itt milyen hangulat lesz. Sok sporteseményen vettem részt, de amit itt mi átéltünk, az nagyon-nagyon durva volt. Elképesztő hangorkán volt, gyakorlatilag a saját hangunkat nem hallottuk a csarnokban. Végigfütyülték, kiabálták az egész himnuszt. Brutális volt, ahogy szurkoltak, és próbálták provokálni bennünket.
Az ötödik percben a román vezető gól után elszabadult a pokol, a két szurkolótábor összecsapott egymással, és a rendőrökkel is. Hogyan emlékszik vissza erre a szituációra?
B.B. – Nagyon ijesztő volt. Pont fent voltam a pályán, és én voltam a legközelebb a szurkolókhoz, mert szögletrúgáshoz készülődtem, és a többiek már kiabáltak nekem amikor egyszer csak azt láttam, hogy egy fekete pólós román ultra elkezd rohanni felém egy óriási viperával a kezében. Elképesztő volt az egész szituáció. Ahogy hátrafordultam, annyit láttam, hogy kibontották a kordont az ultrák, közben a rendőrök próbálják őket visszafogni. Ekkor mindenki elkezdett futni a kispad felé, mert azt hittük, hogy minket akarnak megtámadni. Félelmetes volt az egész.
Ezután egy húsz perces kényszerszünet következett. Ez inkább a román csapat ritmusát törte meg?
B.B. – Egyértelműen. Nagyon sok helyzetet alakítottunk ki, és ennek is volt köszönhető, hogy hamar ki tudtunk egyenlíteni.
Mennyire volt demoralizáró, hogy miután az ellenfél ismét megszerezte a vezetést, miközben mi hiába alakítottunk ki több veszélyes helyzetet mégsem tudtunk gólt szerezni.
B.B.– Rengeteg lövésünk volt ahogy említetted, nagyon sok próbálkozásunk nem talált be, a román kapus elképesztően védett. De nagyon örülök, hogy a két gólunk elég volt a továbbjutáshoz.
Ha már említette is, térjünk rá a gólra. Hogyan emlékszik vissza a mindent eldöntő találatára?
B.B. – Annyira hirtelen történt, hogy vissza kellett néznem hogy pontosan mi történt. Mert miután azt láttam hogy bent van, olyan nagy volt az extázis, hogy arra emlékszem hogy szinte azonnal rohantam a kispad felé a többiekhez. Arra emlékszem még hogy próbáltam a Rábl János mögé menni és onnan próbáltam megkeresni azt a rést ahol be tudom juttatni a labdát a kapuba, és szerencsére ez sikerült is.
Ezzel pedig kijutott a magyar válogatott az Eb-re 2015 után ismét. Milyen célokkal vágnak neki a kontinenstornának?
B.B. – Hát ez már alapjában véve egy óriási dolog, hogy kijutottunk. Ez egy óriási siker a magyar futsalnak. Nagyon szeretnénk egy pontot szerezni a januári torna során.