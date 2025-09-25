szeptember 25., csütörtök

Futsal

1 órája

„Brutális volt, ahogy provokáltak minket" – a fehérvári Büki Baltazár lőtte ki a futsal Eb-re a válogatottat

Címkék#Büki Baltazár#Románia-Magyarország#Magyarország

Botrányokkal tarkított mérkőzésen jutottak ki a 2026-os futsal Európa-bajnokságra a mieink. A Románia-Magyarország pótselejtezős párharc visszavágóján 2-2-vel ért véget, így a magyar férfi futsal-válogatott 10 év után ismét kijutott a januári kontinenstornára. A mindent eldöntő gól szerzőjével, a székesfehérvári Büki Baltazárral beszélgettünk a mérkőzést követően.

Szabó Zsolt

Rendőri összecsapásba torkollott a Románia-Magyarország futsal  Eb-pótselejtezős párharc visszavágója. A hazai szurkolók amint megjelent az első meggypiros mezes játékos, hangos füttyszó és a magyar népet becsmérlő válogatott szidalmak zúdultak a mieinkre. 

Románia-magyarország
Büki Baltazár szerezte a mindent eldöntő gólt a Románia-Magyarország mérkőzésen.
Fotó: mlsz.hu

A Videoton egykori játékosa, Büki Baltazár volt a Románia-Magyarország találkozó hőse

A botrányok után a két nemzeti együttes egy elképesztően szoros, és izgalmas mérkőzést játszott, végül Büki Baltazár két perccel a vége előtt egyenlített ki 2-2-re, ezzel összesítésben 5-4-re a magyar válogatott nyerte a párharcot. Így 2015 után ismét ott lesz a jövő évi kontinenstornán. A mindent eldöntő gól szerzőjével, a korábban a Videotont is erősítő Büki Baltazárral beszélgettünk.

Arra gondolom számítottak, hogy nem lesznek barátságosak a román szurkolók a magyarokkal szemben. A televíziós közvetítésben nem lehetett hallania magyar himnuszt a a hazaiak fütyülése miatt. Milyen volt ezt ott a helyszínen átélni?

Büki Baltazár – Megmondom őszintén, hogy álmaiban sem gondoltam azt, hogy itt milyen hangulat lesz. Sok sporteseményen vettem részt, de amit itt mi átéltünk, az nagyon-nagyon durva volt. Elképesztő hangorkán volt, gyakorlatilag a saját hangunkat nem hallottuk a csarnokban. Végigfütyülték, kiabálták az egész himnuszt. Brutális volt, ahogy szurkoltak, és próbálták provokálni bennünket.

Az ötödik percben a román vezető gól után elszabadult a pokol, a két szurkolótábor összecsapott egymással, és a rendőrökkel is. Hogyan emlékszik vissza erre a szituációra?

B.B. –  Nagyon ijesztő volt. Pont fent voltam a pályán, és én voltam a legközelebb a szurkolókhoz, mert szögletrúgáshoz készülődtem, és a többiek már kiabáltak nekem amikor egyszer csak azt láttam, hogy egy fekete pólós román ultra elkezd rohanni felém egy óriási viperával a kezében. Elképesztő volt az egész szituáció. Ahogy hátrafordultam, annyit láttam, hogy kibontották a kordont az ultrák, közben a rendőrök próbálják őket visszafogni.  Ekkor mindenki elkezdett futni a kispad felé, mert azt hittük, hogy minket akarnak megtámadni. Félelmetes volt az egész.

Ezután egy húsz perces kényszerszünet következett. Ez inkább a román csapat ritmusát törte meg?

B.B. – Egyértelműen. Nagyon sok helyzetet alakítottunk ki, és ennek is volt köszönhető, hogy hamar ki tudtunk egyenlíteni.

Mennyire volt demoralizáró, hogy miután az ellenfél ismét megszerezte a vezetést, miközben mi hiába alakítottunk ki több veszélyes helyzetet mégsem tudtunk gólt szerezni.

B.B.– Rengeteg lövésünk volt ahogy említetted, nagyon sok próbálkozásunk nem talált be, a román kapus elképesztően védett. De nagyon örülök, hogy a két gólunk elég volt a továbbjutáshoz.

Ha már említette is, térjünk rá a gólra. Hogyan emlékszik vissza a mindent eldöntő találatára?

B.B. – Annyira hirtelen történt, hogy vissza kellett néznem hogy pontosan mi történt. Mert miután azt láttam hogy bent van, olyan nagy volt az extázis, hogy arra emlékszem hogy szinte azonnal rohantam a kispad felé a többiekhez. Arra emlékszem még hogy próbáltam a Rábl János mögé menni és onnan próbáltam megkeresni azt a rést ahol be tudom juttatni a labdát a kapuba, és szerencsére ez sikerült is.

Ezzel pedig kijutott a magyar válogatott az Eb-re 2015 után ismét. Milyen célokkal vágnak neki a kontinenstornának?  

B.B. – Hát ez már alapjában véve egy óriási dolog, hogy kijutottunk. Ez egy óriási siker a magyar futsalnak. Nagyon szeretnénk egy pontot szerezni a januári torna során.

 

