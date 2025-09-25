„Brutális volt, ahogy provokáltak minket" – a fehérvári Büki Baltazár lőtte ki a futsal Eb-re a válogatottat

Rendőri összecsapásba torkollott a Románia-Magyarország futsal Eb-pótselejtezős párharc visszavágója. A hazai szurkolók amint megjelent az első meggypiros mezes játékos, hangos füttyszó és a magyar népet becsmérlő válogatott szidalmak zúdultak a mieinkre.

Büki Baltazár szerezte a mindent eldöntő gólt a Románia-Magyarország mérkőzésen.

Fotó: mlsz.hu

A Videoton egykori játékosa, Büki Baltazár volt a Románia-Magyarország találkozó hőse

A botrányok után a két nemzeti együttes egy elképesztően szoros, és izgalmas mérkőzést játszott, végül Büki Baltazár két perccel a vége előtt egyenlített ki 2-2-re, ezzel összesítésben 5-4-re a magyar válogatott nyerte a párharcot. Így 2015 után ismét ott lesz a jövő évi kontinenstornán. A mindent eldöntő gól szerzőjével, a korábban a Videotont is erősítő Büki Baltazárral beszélgettünk.

Arra gondolom számítottak, hogy nem lesznek barátságosak a román szurkolók a magyarokkal szemben. A televíziós közvetítésben nem lehetett hallania magyar himnuszt a a hazaiak fütyülése miatt. Milyen volt ezt ott a helyszínen átélni?

Büki Baltazár – Megmondom őszintén, hogy álmaiban sem gondoltam azt, hogy itt milyen hangulat lesz. Sok sporteseményen vettem részt, de amit itt mi átéltünk, az nagyon-nagyon durva volt. Elképesztő hangorkán volt, gyakorlatilag a saját hangunkat nem hallottuk a csarnokban. Végigfütyülték, kiabálták az egész himnuszt. Brutális volt, ahogy szurkoltak, és próbálták provokálni bennünket.

Az ötödik percben a román vezető gól után elszabadult a pokol, a két szurkolótábor összecsapott egymással, és a rendőrökkel is. Hogyan emlékszik vissza erre a szituációra?

B.B. – Nagyon ijesztő volt. Pont fent voltam a pályán, és én voltam a legközelebb a szurkolókhoz, mert szögletrúgáshoz készülődtem, és a többiek már kiabáltak nekem amikor egyszer csak azt láttam, hogy egy fekete pólós román ultra elkezd rohanni felém egy óriási viperával a kezében. Elképesztő volt az egész szituáció. Ahogy hátrafordultam, annyit láttam, hogy kibontották a kordont az ultrák, közben a rendőrök próbálják őket visszafogni. Ekkor mindenki elkezdett futni a kispad felé, mert azt hittük, hogy minket akarnak megtámadni. Félelmetes volt az egész.