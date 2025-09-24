szeptember 24., szerda

Futsal

30 perce

A botrány után fehérvári játékos lőtt ki minket a futsal Eb-re

Címkék#Büki Baltazár#Románia#férfi futsal#Magyarország

Elszabadultak az indulatok a román vezető gólnál. A Románia-Magyarország Eb-pótselejtezős párharc visszavágóján az 5. percben megszerezték a vezetést a hazaiak, ezt követően a szurkolók egymásnak estek. Ezután azonban egy idegtépő találkozón a magyar nemzeti együttes 2-2-t ért el,és kijutott a kontinenstornára.

Szabó Zsolt

A botrány a Románia-Magyarország futsal mérkőzésének kezdősípszava előtt megkezdődött. A román publikum elemi erővel fütyülte ki az egykor a Videotonban játszó Büki Baltazárral felálló magyar válogatottat, és a himnuszt,  és a mieinket becsmérelték obszcén módon. A mérkőzés lelátóján pokoli hangulat uralkodott, amelyre a román Natsai gólja nemhogy olaj volt a tűzre. A román szurkolók egymásnak estek.

Románia-Magyarország
Botrányosan kezdődött a Románia-Magyarország futsal eb-selejtező visszavágója.
Fotó: Mandiner

A nagyjából húsz perces kényszerszünet után magyar oldalbedobással folytatódott a játék. A pihenő a mieinknek kedvezett, rögtön egy kapufával veszélyeztetett Rábl János. Ám fél perc múlva már beakadt a lövése, a kiszolgálója pedig Büki volt, ezzel kiegyenlítettünk és ismét mi álltunk összesítésben továbbjutásra,1-1. Ezt követően sem lassítottak a magyarok, végig nyomás alatt tartották a románok kapusát. 

A hazaiak leginkább a kontrákra próbáltak építeni, de szerencsére a magyar védelem semlegesítette a próbálkozásokat. A mieink szinte egykapuztak a félidőben. Ezután Raphinha ellen követtek el durva szabálytalanságot ami miatt tízméterest ítélt a játékvezető, azonban kimaradt a nagy lehetőség. Ezt követően a románok kapitánya időt kért a félidő vége előtt hét perccel.

Úgy tűnt, hogy ezután még egy fokozatot kapcsoltak volna feljebb játékintenzitásban a mieink, de egy szerencsétlen mozdulatsort követően most a hazaiak kaptak tízméterest kaptak, amelyet Araujo révén ki is használtak így összesítésben ismét egyenlő lett az állás,2-1. Ezt követően mind a két együttes visszábbvett a tempóból. A félidő vége előtt 18 másodperccel óriási magyar ziccer maradt ki, így román vezetéssel mehettek félidei szünetre a nemzeti együttesek.

A végén jött a dráma a Románia-Magyarország Eb-pótselejtezős párharc visszavágóján 

A második játékrész első percében Büki terült el a földön, de úgy látszik kemény fából faragták, egy rövid ápolás után visszatért a pályára. ezt követően a románok veszélyeztettek Araujo révén, amelyet Alasztics hárított. A tét miatt mindkét csapat szinte teljesen lelassult, bár igéretes lehetőségek voltak mindkét oldalon, gól nem született. A 8. percben Büki került nagy helyzetbe egy középre adott labdával, de nem tudta jól lekezelni, így ez a lehetőség is kimaradt. A rendes játékidő vége előtt 8 perccel egy pillanatra elaludt a magyar védelem, és a mieink kapusának kellet ismét óriásit védenie. A végjátékra közeledve románok bombáját hárította nagy magabiztossággal Alasztics, így továbbra is hosszabbításra állt a mérkőzés állása. A végjáték idegtépően izgalmasra sikeredett. A mieink hálóőrének egymás után négyszer kellett védenie, de a túloldalon Tonita is elképesztő bravúrt mutatott be Raphinha cselsorozata után. A végén pedig jött a dráma! Büki Baltazár elemi erővel bombázott közelről a román kapuba ezzel Magyarország kijutásra állt,2-2. Az utolsó két percben hiába szorultak be a mieink, nem tudtak gólt szerezni a románok, így 2015 után, 2026-ban ismét szoríthatunk a magyar nemzeti együttesnek a futsal Európa-bajnokságon.

 Románia–Magyarország 2-2 (összesítésben 4-5)

 

 

