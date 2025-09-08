szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

26°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sukoró remek helyszínt biztosított a mérkőzésekhez

1 órája

Temesvári fölény a rögbi utánpótlás tornán (galéria)

Címkék#Váczi Péter#emléktorna#rögbi

A Velencei-tavi Rögbi és Kézilabda Sport Egyesület szombaton négy korcsoport számára rendezett utánpótlás tornát Sukorón. Az eseménnyel tisztelegtek Váczi Péter emlékének, aki mindössze 49 évesen, súlyos betegség után hunyt el, és a sportág egyik legnagyobb hazai alakjának ismerték.

Tihanyi Tamás

Váczi Péter nem csak kiváló játékos, többszörös magyar ligaválogatott, hanem példaértékű edző és közösségépítő is volt, neki köszönhetően számtalan gyermek ismerhette meg a rögbi szépségeit.  Emlékét sokan őrzik a pályán és azon kívül, öröksége tovább él azokban, akiket tanított, támogatott és inspirált – mondta a FEOL-nak Hollósi Gábor, a Velencei-tavi Rögbi és Kézilabda Sport Egyesület elnöke. – A szombati torna játékvezetői között volt olyan hölgy, aki a Péter által életre hívott női csapatban kezdett játszani Agárdon, mára pedig elismert nemzetközi játékvezető lett, ő a magyar rögbi játékvezetői testületének újonnan megválasztott elnöke.

Először, de vélhetően nem utoljára rendeztek utánpótlás rögbitornát Sukorón
Fotó: Hollósi-Szigeti Erika

A sukorói Toldi Géza Emlék- és Sportparkba hat egyesület csapatai érkeztek meg, a mintegy százötven ifjú sportember három pályán, összesen harmincnyolc mérkőzést játszott le szombaton. A győzelmet az U8-as kategóriában az Esztergomi Vitézek RAFC együttese szerezte meg, míg három másik korosztályban, azaz U10-es, U12-es és U14-es kategóriában egyformán a temesváriak Rugby Warriors elnevezésű csapatai végeztek az élen.

 Az eseménnyel tisztelegtek Váczi Péter emlékének
Fotó: Hollósi-Szigeti Erika

– Az utánpótlás tekintetében az emléktornával startolt el az őszi szezon – folytatta Hollósi Gábor. –Kiemelt hangsúlyt fektettünk arra, hogy a nyári pihenésről visszatérő gyerekek egy könnyed kis „non-kontaktos” megmérettetéssel rázódjanak vissza a mozgás, a versenyzés világába. Igaz, a 12 évnél idősebbek már inkább a tradicionális rögbit játszották a zöld gyepen. A tóparti település először adott otthon az emléktornának, és a helyszínválasztás helyesnek bizonyult, a sok-sok gyermek a mérkőzések között remekül érezte magát a nagyszerű és szép környezetben. A szombati eseményen túl egyébként a sukorói sportpályán minden vasárnap 10-től 11 óráig várjuk azokat a 6 évnél idősebb, de 9 évnél fiatalabb kislányokat és kisfiúkat, akik játékos módon kipróbálnák a rögbit. Ez a sportág a mozgáskoordinációs fejlesztés szempontjából is nagyszerű. A 9 évesnél idősebbek edzései pedig hétfőn és szerdán, 18 órakor kezdődnek Pettenden.

Rögbi torna Sukorón

Fotók: Hollósi-Szigeti Erika

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu