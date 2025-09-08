Temesvári fölény a rögbi utánpótlás tornán (galéria)

– Váczi Péter nem csak kiváló játékos, többszörös magyar ligaválogatott, hanem példaértékű edző és közösségépítő is volt, neki köszönhetően számtalan gyermek ismerhette meg a rögbi szépségeit. Emlékét sokan őrzik a pályán és azon kívül, öröksége tovább él azokban, akiket tanított, támogatott és inspirált – mondta a FEOL-nak Hollósi Gábor, a Velencei-tavi Rögbi és Kézilabda Sport Egyesület elnöke. – A szombati torna játékvezetői között volt olyan hölgy, aki a Péter által életre hívott női csapatban kezdett játszani Agárdon, mára pedig elismert nemzetközi játékvezető lett, ő a magyar rögbi játékvezetői testületének újonnan megválasztott elnöke.

Először, de vélhetően nem utoljára rendeztek utánpótlás rögbitornát Sukorón

Fotó: Hollósi-Szigeti Erika

A sukorói Toldi Géza Emlék- és Sportparkba hat egyesület csapatai érkeztek meg, a mintegy százötven ifjú sportember három pályán, összesen harmincnyolc mérkőzést játszott le szombaton. A győzelmet az U8-as kategóriában az Esztergomi Vitézek RAFC együttese szerezte meg, míg három másik korosztályban, azaz U10-es, U12-es és U14-es kategóriában egyformán a temesváriak Rugby Warriors elnevezésű csapatai végeztek az élen.

Az eseménnyel tisztelegtek Váczi Péter emlékének

Fotó: Hollósi-Szigeti Erika

– Az utánpótlás tekintetében az emléktornával startolt el az őszi szezon – folytatta Hollósi Gábor. –Kiemelt hangsúlyt fektettünk arra, hogy a nyári pihenésről visszatérő gyerekek egy könnyed kis „non-kontaktos” megmérettetéssel rázódjanak vissza a mozgás, a versenyzés világába. Igaz, a 12 évnél idősebbek már inkább a tradicionális rögbit játszották a zöld gyepen. A tóparti település először adott otthon az emléktornának, és a helyszínválasztás helyesnek bizonyult, a sok-sok gyermek a mérkőzések között remekül érezte magát a nagyszerű és szép környezetben. A szombati eseményen túl egyébként a sukorói sportpályán minden vasárnap 10-től 11 óráig várjuk azokat a 6 évnél idősebb, de 9 évnél fiatalabb kislányokat és kisfiúkat, akik játékos módon kipróbálnák a rögbit. Ez a sportág a mozgáskoordinációs fejlesztés szempontjából is nagyszerű. A 9 évesnél idősebbek edzései pedig hétfőn és szerdán, 18 órakor kezdődnek Pettenden.