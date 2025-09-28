Remekül játszott a Csákvár a KTE otthonában

A meccs első helyzete a Csákváré volt, a 2. percben Bányai Péter eresztett el egy lövést, azonban ezt még védte a kapus. Ezt követően kiegyenlített játék zajlott a gyepen, felváltva forogtak veszélyben a kapuk. A 35. percben a KTE állt nagyon közel a vezetés megszerzéséhez, de Merényi Ádám lövése csattant a lécen. Három perccel később villámgyors kontrát vezetett a Fejér vármegyei alakulat, aminek a végén Mondovics Kevin talált a hálóba, 0-1. Tóth Balázsék nem örülhettek sokáig, hiszen alig két percig tartott az lőny, ekkor érkezett Derekas Zoltán egyenlített, 1-1.

Az Aqvital FC Csákvár újabb bravúros pontot szerzett.

Forrás: Aqvital FC Csákvár / Facebook

A második félidőt a vendégek kezdték aktívabban, Szabó Bence megpattanó lövésénél Vargának kellett földöntúli bravúrt bemutatnia. A bátran játszó Csákvár ezt követően is rohamozott, aminek az 56. percben meg is lett az eredménye, ekkor Magyar Zsolt beadását Bányai Péter bólintotta a kapuba, 1-2. Ezúttal sem tartott sokáig a vendég öröm, hat perc múlva jött is a válasz, ismét Derekas volt a gólszerző, igaz most szerencse is kellett hozzá, hiszen a Banó-Szabó szöglete után, róla pattant be a labda, 2-2.

A hátralévő időben növelte a nyomást a KTE, de a vendégek gyors kontratámadásokkal továbbra is veszélyesek voltak. Végül már nem változott az eredmény, így igazságos döntetlen született.

Az Aqvital FC legközelebb a Békéscsabát fogadja.