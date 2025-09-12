Driftelő Ladák és BMW-k a belvárosban – emberek százai őrjöngtek az út szélén (videó)

A júniusi Mecsek Rallye után Győrben folytatódik az Országos Rallye Bajnokság (ORB) első és másodosztály, valamint Historic bajnokságának küzdelmei. A pénteki nap során délutántól késő estébe nyúló rajtceremóniával egybekötött belvárosi gyorsaságival (prológgal) vette kezdetét, amely Győr lezárt utcáin zajlott. A versenyre 105 páros nevezett, köztük a Ford Fiesta Rally4-el versenyző ifj. Fogarasi Attila, Toloczkó Péter kettős, valamint a Full Autó SE öt párosa, többek között Várnai Dávid és Montskó Balázs a másodosztályban egy Ford Fiesta R2T-vel, valamint a Csibrák Zoltán,Huszár Péter és a Hollósi Endre,Ferenci Miklós Ladát fognak terelgetni, illetve Ollé Tamás és Hatos Balázs egy E30-as 3-as BMW-vel szórakoztatják majd a közönséget. Historic kategóriában pedig az Auszmann Gyula,Szabó János áll rajthoz Győr környéki pályákon egy Polski Fiat Polonezzel.

A móri, ifj. Fogarasi Attila,Toloczkó Péter kettős villanyfényben szórakoztatta a közönséget a Győr Rally-n

Fotó: Szabó Zsolt

A látványra nem lehetett panasz a 3. Győr Rally belvárosi gyorsaságiján

Az estébe nyúló belvárosi szakaszon leginkább a közönségszórakoztatás volt a szempont, és nem az időeredményt figyelték a párosok, hiszen az nem számított bele a hivatalos eredménybe. A hátsókerék-meghajtású autók a körforgalmakban látványosan drifteltek, melynek láttán a közönség örjöngeni kezett, és hangos éljenzésben tört ki, különösen Ollé Tamásék produkciója nyűgözte le a tömeget.

A Győr Rally első gyorsaságija szombaton, a Ravazd-Tényő szakasszal veszi kezdetét. A részletes program ITT elérhető