Rali

1 órája

Driftelő Ladák és BMW-k a belvárosban – emberek százai őrjöngtek az út szélén (videó)

Közel három hónapos szünet után ismét felbőgtek a motorok a hazai ralibajnokságban. A 3. Győr Rally nagyszabású belvárosi villanyfényes gyorsaságival vette kezdetét, melyen részt vett a móri ifj. Fogarasi Attila, Toloczkó Péter páros mellett a Full Autó SE öt duója is.

Szabó Zsolt
Driftelő Ladák és BMW-k a belvárosban – emberek százai őrjöngtek az út szélén (videó)

Ollé Tamásék elképesztően látványosan autóztak a Győr Rally belvárosi prológján.

Fotó: Szabó Zsolt

A júniusi Mecsek Rallye után Győrben folytatódik az Országos Rallye Bajnokság (ORB) első és másodosztály, valamint Historic bajnokságának küzdelmei. A pénteki nap során délutántól késő estébe nyúló rajtceremóniával egybekötött belvárosi gyorsaságival (prológgal) vette kezdetét, amely Győr lezárt utcáin zajlott. A versenyre 105 páros nevezett, köztük a Ford Fiesta Rally4-el versenyző ifj. Fogarasi Attila, Toloczkó Péter kettős, valamint a Full Autó SE öt párosa, többek között Várnai Dávid és Montskó Balázs a másodosztályban egy Ford Fiesta R2T-vel, valamint a Csibrák Zoltán,Huszár Péter és a Hollósi Endre,Ferenci Miklós Ladát fognak terelgetni, illetve Ollé Tamás és Hatos Balázs egy E30-as 3-as  BMW-vel szórakoztatják majd a közönséget.  Historic kategóriában pedig az Auszmann Gyula,Szabó János áll rajthoz  Győr környéki pályákon egy Polski Fiat Polonezzel.  

rally
A móri, ifj. Fogarasi Attila,Toloczkó Péter kettős villanyfényben szórakoztatta a közönséget a Győr Rally-n
Fotó: Szabó Zsolt

A látványra nem lehetett panasz a 3. Győr Rally belvárosi gyorsaságiján

Az estébe nyúló belvárosi szakaszon leginkább a közönségszórakoztatás volt a szempont, és nem az időeredményt figyelték a párosok, hiszen az nem számított bele a hivatalos eredménybe. A hátsókerék-meghajtású autók a körforgalmakban látványosan drifteltek, melynek láttán a közönség örjöngeni kezett, és hangos éljenzésben tört ki, különösen Ollé Tamásék produkciója nyűgözte le a tömeget. 

A Győr Rally első gyorsaságija szombaton, a Ravazd-Tényő szakasszal veszi kezdetét. A részletes program ITT elérhető

 

 

