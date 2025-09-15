1 órája
Felemásan zárták a megyei párosok a 3. Győr Rally-t (galéria)
Felemásan sikerült a versenyhétvége a Fejér vármegyei párosoknak. A 3. Győr Rally-n ORB1-ben Fogarasiék egész hétvégén műszaki hibával küzdöttek, a Full Autó SE párosai közül a másodosztályban Hollósiék az első időellenőrzőnél kiestek, Várnaiék viszont mindkét nap dobogóra hozták be a Ford Fiesta R2T-t. Auszmannék pedig biztonságos autózással behozták a célba a Polski Fiat Polonez-t.
Az ifj. Fogarasi Attila,Toloczkó Péter duó már az első gyorsaságin érezte, hogy valami nincs rendben a Ford Fiesta Rally4-essel. A móri pilóta erőtlennek érezte az autót az egész versenynap során, a harmadik szakaszon pedig már csak két hengerrel üzemelt a motor, és a beíróban, a Rallye Rádiónak tett nyilatkozatában arra is utalt, hogy lehet ki kell álljanak a versenyből. Ehhez képest így is egészen jól tartották magukat, abszolút 12. helyen álltak ekkor és a kétkerék-meghajtásúak kategóriájában a második helyet foglalták el.
A délelőttöt lezáró szervízidőszakban nem tudták megfejteni a hiba okát, gyertyákat cseréltek az autón, de ez sem oldotta meg az autó erőtlenségének a hibáját. A papíron 180 lovas Fiesta ekkor nagyjából 100 lóerőre volt képes. A délutáni gyorsaságikon is hasonló időket mentek annak ellenére, hogy a meglévő problémák mellé még üzemanyag ellátási gondokkal is küzdöttek. A napot végül a 12. helyen zárták abszolútban, és kategóriában pedig a második helyen álltak a szintén Fordos, Bertalan Mártonék mögött.
Az esti szervízben kiderült az autó motorjának hibája. Az injektor kábelkötegén a csatlakozók leolvadtak az injektor kifújása miatt, ezért nem volt ereje az egy literes, három hengeres erőforrásnak. Így másnap szerettek volna gyorsulni, és hiába állt melléjük a szerencse is, a technika ördöge ismét kifogott a móri pároson. Az első Rábaring gyorsaságin utolérték a kategória rivális Bertalanékat, akik ki is álltak a versenyből, így ők vették át a vezetést. A Ravazd-Tényő szakaszt még teljesítették, azonban ezt követően az autó féltengelye megadta magát, így kiállni kényszerültek a versenyből.
Várnaiék kétszer állhattak dobogóra a 3. Győr Rally másodosztályának küzdelmeiben
A Székesfehérvár Rallye elmaradása miatt az ORB2 mezőnyének különleges lebonyolításban zajlott a verseny. Mind a szombati és a vasárnapi nap külön futamnak számított, így voltak olyan párosok akik csak egy napra neveztek. A Full Autó SE párosai közül Várnai Dávid,Montskó Balázs kettős teljesített a legjobban a két nap során, mindkétszer a harmadik helyre hozták be a Ford Fiesta R2T-t.
Az Ollé Tamás,Hatos Balázs kettős az abszolút ötödik helyen végzett az első napon az E30-as BMW-vel, akik látványos vezetési stílusokkal igen sok rajongót szereztek a verseny során, de a második napon ők már nem indultak.
Csibrák Zoltánék stabilan autóztak a Lada VFTS-el mindkét nap során, az első napon abszolút 21., míg a második napon az abszolút 11. helyen végeztek. A legpechesebben Hollósiék jártak, akik műszaki hiba miatt egy méter gyorsaságit sem tudtak megtenni Ladájukkal, az első időellenőrző pont előtt kiestek.
Historicban az Auszmann Gyula,Szabó János kettős is a célba érést tűzte ki célul. A verseny során nagyon sok párost hátráltatott műszaki hiba, és ők sem úszták meg. Az első nap során az 5. szakaszon hibásodott meg a Polski Fiat Polonez, majd a következő két szakasz során elsőként kopogó hangot hallottak a motorban, majd ezt követően a váltóból estek ki csavarok, de a nap végén célba értek. Másnap elhárították a hibákat, és lendületes, de megfontolt autózással az abszolút 21. helyen értek be a győri célba.
Novemberben folytatódik az Országos Rallye Bajnokság
A bajnokság következő futama november 7-9.-e között rendezett Zemplén Rally lesz, szerencsi versenyközponttal.
3. Győr RallyFotók: Szabó Zsolt / FMH