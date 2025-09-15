Felemásan zárták a megyei párosok a 3. Győr Rally-t (galéria)

Az ifj. Fogarasi Attila,Toloczkó Péter duó már az első gyorsaságin érezte, hogy valami nincs rendben a Ford Fiesta Rally4-essel. A móri pilóta erőtlennek érezte az autót az egész versenynap során, a harmadik szakaszon pedig már csak két hengerrel üzemelt a motor, és a beíróban, a Rallye Rádiónak tett nyilatkozatában arra is utalt, hogy lehet ki kell álljanak a versenyből. Ehhez képest így is egészen jól tartották magukat, abszolút 12. helyen álltak ekkor és a kétkerék-meghajtásúak kategóriájában a második helyet foglalták el.

Pechesen alakult Fogarasiék számára a 3. Győr Rally

Fotó: Szabó Zsolt

A délelőttöt lezáró szervízidőszakban nem tudták megfejteni a hiba okát, gyertyákat cseréltek az autón, de ez sem oldotta meg az autó erőtlenségének a hibáját. A papíron 180 lovas Fiesta ekkor nagyjából 100 lóerőre volt képes. A délutáni gyorsaságikon is hasonló időket mentek annak ellenére, hogy a meglévő problémák mellé még üzemanyag ellátási gondokkal is küzdöttek. A napot végül a 12. helyen zárták abszolútban, és kategóriában pedig a második helyen álltak a szintén Fordos, Bertalan Mártonék mögött.

Az esti szervízben kiderült az autó motorjának hibája. Az injektor kábelkötegén a csatlakozók leolvadtak az injektor kifújása miatt, ezért nem volt ereje az egy literes, három hengeres erőforrásnak. Így másnap szerettek volna gyorsulni, és hiába állt melléjük a szerencse is, a technika ördöge ismét kifogott a móri pároson. Az első Rábaring gyorsaságin utolérték a kategória rivális Bertalanékat, akik ki is álltak a versenyből, így ők vették át a vezetést. A Ravazd-Tényő szakaszt még teljesítették, azonban ezt követően az autó féltengelye megadta magát, így kiállni kényszerültek a versenyből.

Várnaiék kétszer állhattak dobogóra a 3. Győr Rally másodosztályának küzdelmeiben

A Székesfehérvár Rallye elmaradása miatt az ORB2 mezőnyének különleges lebonyolításban zajlott a verseny. Mind a szombati és a vasárnapi nap külön futamnak számított, így voltak olyan párosok akik csak egy napra neveztek. A Full Autó SE párosai közül Várnai Dávid,Montskó Balázs kettős teljesített a legjobban a két nap során, mindkétszer a harmadik helyre hozták be a Ford Fiesta R2T-t.