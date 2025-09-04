szeptember 4., csütörtök

Rali

39 perce

Fogarasiék és Várnaiék mellett egy különleges Lada is rajthoz áll a Győr Rally-n

Nyilvánosságra került az Országos Rallye Bajnokság (ORB) 4. futamának nevezési listája. Összesen 105 páros fog rajthoz állni három kategóriában. Összesen hét megyei érdekeltségű pilóta adta le a nevezését a szeptember 12. és 14-e között tartott 3.Győr Rally-ra.

Szabó Zsolt
Fogarasiék és Várnaiék mellett egy különleges Lada is rajthoz áll a Győr Rally-n

A Mecsek Rallye után a Győr Rally-n is a kategóriagyőzelem lehet a célja a Fogarasi,Toloczkó kettősnek.

Fotó: Szabó Zsolt

A Székesfehérvár Rallye kiesésével igen hosszúra nyúlt a nyári szünet a bajnokságban. A verseny okozta hiány a nevezési számon is meglátszik, összesen 105 páros jelezte részvételi szándékát a jövő hét hétvégéjén megrendezésre kerülő 3. Győr Rally-ra. A mezőnyre három nap alatt összesen 159 kilométernyi gyorsasági szakaszt kell teljesíteniük a Győr környéki pályákon, amelyből a pénteki prológ a belvárosban, este villanyfényben, lámpasorokkal felszerelt autókkal fognak remélhetőleg minél látványosabban autózni a pilótapárosok.

Rally
Várnai Dávid mellett még négy Full Autó SE színekben induló páros áll rajthoz a 3. Győr Rally-n
Fotó: Szabó Zsolt

A móri ifj.Fogarasi Attila,Toloczkó Péter kettős, a két héttel ezelőtt tartott Oroszlány Rallye-t kifejezetten a Győr Rally-ra való felkészülésnek szánták, így neveiknek felbukkanása nem meglepő az ORB1, 2WD kategóriájában, ahol többek között a Peugeot 208 Rally4-el versenyző Zagyva Dorkával is meg fognak küzdeni, akinek ezen a futamon egy korábbi WRC navigátor diktálja majd az itinert. 

A Full Autó SE öt párossal képviselteti magát a 3. Győr Rally-n  

A harminc évnél idősebb versenyautókat felvonultató Historic kategóriában az Auszmann Gyula,Szabó János duó a már jól ismert Polski Fiat Polonez-el indulnak. A másodosztályban Várnai Dávid áll majd rajthoz a Ford Fiesta R2T-vel, azonban navigátoráról jelen pillanatban nincs információ. Ollé Tamás és Hatos Balázs egy BMW E30-al neveztek a futamra, melynek a soros hathengeres motorjának hangja igen szépen szól a erdei pályákon, ahogyan ezt már az oroszlányi versenyen-n is lehetett hallani. Csibrák Zoltánék egy Lada VFTS-el neveztek a megmérettetésre, nem utolsósorban pedig egy speciálisan épített Ladával áll majd a győri rajtdobogóra a Hollósi Endre,Ferenci Miklós kettős, a versenyautóban ugyanis egy Honda erőforrás található, így az autó hivatalos neve is Lada VFTS Type-R. 

A teljes nevezési listát IDE KATTINTVA lehet elérni. 

 

 

