Raffer Kristóf ezüstérmes lett a IV. U25 Feeder Országos Bajnokságon

A Ráckeresztúron élő Raffer Kristóf nyolc éve horgászik versenyszerűen. Az elmúlt időszakban számos sikert ért el, legutóbb második helyen végzett az IV. U25 Feeder Országos Bajnokságon. Mint elmondta, igen komplex pályán kellett horgászni. A vízmélység öt-hat méter volt, és az utóbbi időben megszaporodott az itt élő törpeharcsák száma. A versenyen a célhal a dévérkeszeg és a kárász, előbbi 10–15 dkg, utóbbi 50–60 dkg, így a jó teljesítményhez sok halat kellett fogni: hetven százalékban keszeget, öt százalékban kárászt és huszonöt százalékban törpeharcsát. Kristóf az első és a második fordulóban megnyerte a szektort 9,725 kg, illetve 6,625 kg fogással, a harmadik fordulóban pedig a harmadik helyen végzett 3,250 kg-os teljesítménnyel.

A taktikát is jól kellett megválasztani, hogy minél több értékelhető hal akadjon horogra. Így a verseny nagyobb etetéssel kezdődött, ami azt jelenti, hogy főként csontival, kukoricával kötötték le a törpeharcsák figyelmét, úgyhogy amíg azok szépen lakmároztak a víz fenekén, az ügyes horgász a vízközépről kifoghatta a keszegeket. Kristóf csak szúnyoglárvával csalizott, ami a keszeg legfőbb tápláléka, és mindig odafigyelt arra, hogy megfelelő mennyiségű etetőanyag legyen a mélyben. A tehetség és a figyelem ezúttal is eredményre vezetett, Kristóf a második helyen végzett, amivel újabb ranglistapontokat is szerzett. Jelenleg a hatodik helyen áll az országos ranglistán, de a versenyszezon még csak most kezdődött, így remélhetőleg ezek száma gyarapodik majd. Sűrű lesz az augusztus és a szeptember, közben persze a munka sem áll meg, Kristóf ugyanis marketingmenedzserként és üzletkötőként dolgozik egy horgászfelszereléseket forgalmazó cégnél.

Forrás: családi archívum

A fiatal horgász még egy fontos eseményről számolt be. Ebben az évben Portugáliában rendezték meg az V. Freestyle Method Feeder Horgász Világbajnokságot 2025. július 10–12. között az Alvito melletti Odivelas-víztározón. Kristóf ezen a világversenyen mint segítő vett részt. Jó barátja, Szabó Bence versenyzését támogatta, méghozzá remekül, hiszen Bence egyéni világbajnoki címet nyert. A világversenyen tizenöt nemzet horgászai mérték össze tudásukat, és most először három-fordulós lebonyolítási rendszerben küzdöttek egymással (és a halakkal) a csapatok. A segítő szerepe nagyon fontos, hiszen ő ad információt a versenyzőtársakról, figyeli a pályát, a versenyt megelőzően pedig a horog-kötésben, botszerelésben segít. Mindeközben pedig tanul, hiszen minden küzdelem más és más, minden pálya egyedi, és sok függ az aktuális körülményektől is.