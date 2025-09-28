szeptember 28., vasárnap

Sárkányhajó

A Pécsi Tudományegyetemnek ősszel sem akadt ellenfele Csónakázó-tavon (galéria)

Címkék#Nebuló kupa#Pécsi Tudományegyetem#Székesfehérvári Sárkányhajó Fesztivál

A 20. Székesfehérvári Sárkányhajó Fesztivál első napján pénteken a Nebuló kupa, majd a MEFOB egyetemi sárkányhajó bajnokság 2. fordulójának megrendezésére került sor a Csónakázó-tavon. A Pécsi Tudományegyetem együttese egy hajóhossznyi előnnyel nyerte a megmérettetést 200 méteren.

Szabó Zsolt
A Pécsi Tudományegyetemnek ősszel sem akadt ellenfele Csónakázó-tavon (galéria)

Fotó: Szabó Zsolt - FMH

A jubiláló Székesfehérvári Sárkányhajó Fesztivál első napján a diákoké volt főszerep. A délelőtt a középiskolásokról szólt, elsőként a Nebuló Kupán, a Comenius Iskola 4 csapattal is nevezett és a Jáky József Technikum is képviseltette magát. A Kisdiák Vegyes Kupán a Teleki, a Comenius, a Zentai, és a Vörösmarty tanulóinak csapatai vettek részt, a versenytáv 200 méter volt. Délután pedig az egyetemisták vették birtokba a Csónakázó-tavat. Ahol a Pécsi Tudományegyetem csapata, a PTE-PEAC csakúgy mint tavasszal, ismét nagy előnnyel nyerték a viadalt 200 méteren, egy hajóhosszal verték a Testnevelési Egyetem(TFSE) csapatát. A B-döntőben pedig a Szegedi Tudományegyetem sárkányhajósai bizonyultak a legjobbnak.

Pécsi Tudományegyetem
Nagyon simán győztek a Pécsi Tudományegyetem sárkányhajósai.
Fotó: Szabó Zsolt

A 2025-ös sárkányhajó MEFOB 2. fordulójának  200 méter végeredménye

1. PTE-PEAC

2. TFSE

3. Széchényi István Egyetem

B döntő

1.  Szegedi Tudományegyetem

2. ELTE

3. Semmelweis Egyetem

A 20. Székesfehérvári Sárkányhajó Fesztivál második napjáról szóló tudósítás IDE KATTINTVA érhető el.

(Galéria a képre kattintva!)

MEFOB Egyetemi Sárkányhajó Bajnokság

Fotók: Szabó Zsolt / FMH

 

 

 

 

 


 

 

