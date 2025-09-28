A Pécsi Tudományegyetemnek ősszel sem akadt ellenfele Csónakázó-tavon (galéria)

A jubiláló Székesfehérvári Sárkányhajó Fesztivál első napján a diákoké volt főszerep. A délelőtt a középiskolásokról szólt, elsőként a Nebuló Kupán, a Comenius Iskola 4 csapattal is nevezett és a Jáky József Technikum is képviseltette magát. A Kisdiák Vegyes Kupán a Teleki, a Comenius, a Zentai, és a Vörösmarty tanulóinak csapatai vettek részt, a versenytáv 200 méter volt. Délután pedig az egyetemisták vették birtokba a Csónakázó-tavat. Ahol a Pécsi Tudományegyetem csapata, a PTE-PEAC csakúgy mint tavasszal, ismét nagy előnnyel nyerték a viadalt 200 méteren, egy hajóhosszal verték a Testnevelési Egyetem(TFSE) csapatát. A B-döntőben pedig a Szegedi Tudományegyetem sárkányhajósai bizonyultak a legjobbnak.

Nagyon simán győztek a Pécsi Tudományegyetem sárkányhajósai.

Fotó: Szabó Zsolt

A 2025-ös sárkányhajó MEFOB 2. fordulójának 200 méter végeredménye

1. PTE-PEAC

2. TFSE

3. Széchényi István Egyetem

B döntő

1. Szegedi Tudományegyetem

2. ELTE

3. Semmelweis Egyetem

A 20. Székesfehérvári Sárkányhajó Fesztivál második napjáról szóló tudósítás IDE KATTINTVA érhető el.

