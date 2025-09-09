szeptember 9., kedd

A jövő reménységeit is ünnepelték

1 órája

Pályán az újjászervezett Alba Fehérvár

Kedden délután Alba Regia Sportcsarnokban az Alba Fehérvár hivatalosan megnyitotta a kosaras idényt, először találkozhattak a szurkolók a szeptember végén induló szezonra összeállt Alba Fehérvár felnőtt keretének tagjaival, valamint az utánpótlás-korosztályokban játszó gyermekekkel.

Káldor András

A szezonnyitó esemény minden évben kiemelt alkalom, hiszen a szurkolók itt találkozhatnak először a felnőtt csapat új és régi játékosaival, valamint együtt ünnepelhették az utánpótlás szakosztály tehetségeit, akiket ez alkalomból díjazott is a klub. A csarnokban két szektor is zsúfolásig megtelt szülőkkel, és szurkolókkal, így a remek hangulatban elsőként Mészáros Attila alpolgármester, valamint Simon Balázs a klub ügyvezetője köszöntötte az Alba-család tagjait, és a kimagasló eredménnyel büszkélkedő kenguru, gyermek, serdülő, kadett, junior, és U-20-as díjazottakat. 

A szezonnyitó díjazottjai
Fotó: Simon Erika

Ezt követte a monstre ünnepség, amelyen az elmúlt szezon korosztályos legjobbjain kívül elismerést kapott az „Év Játékosa” és az „Év Utánpótlás Edzője”, valamint a „Sodiq emlékdíj” is átadására került.

Volt Ernő az elmúlt szezonban végzett munkája alapján, az Akadémia „Év Utánpótlás Edzője” elismerést érdemelte ki. A szakember a legkisebb korosztályoktól fogva dolgozik, kosárpalánta koordinátorként fogja össze az iskolai toborzásokat, valamint a sportági alapok elsajátításában is nagy szerepe van.

Rajta kívül a klub köszöntötte Kertész Dánielt, akinek a Fejér Vármegyei Kosárlabda Szövetség Bogár Pál díjat ítélte oda „Legjobb sportszakember” kategóriákban a 2024/2025 szezonban végzett munkája alapján.

Hagyományosan idén is megválasztották az edzők javaslatai alapján az Alba Fehérvár Akkreditált Kosárlabda Akadémia 2024/2025-ös szezonban a korosztályok legjobbjait, és átadták az „Év Játékosa” díjait.

AZ Alba tragikusan fiatalon elhunyt játékosa, Seyi Awogbemi Sodiq emléke előtt tisztelegve idén harmadik alkalommal ítélték oda a szezon legértékesebb utánpótlás korú játékosának a díját, melyet Márton Benedek érdemelt ki.

A csapat jó hangulatú edzésen mutatkozott be a szurkolóknak
Fotó: Simon Erika

- Fokozatosan lépkedett előre mióta itt van, remélem, hogy ez a díj még jobban motiválni fogja, hogy keményebben dolgozzon! Remekül mozog labda nélkül és egy igazi harcos a pályán, reméljük, hogy ezt hamarosan a felnőtt csapatba is tudja kamatoztatni hosszú távon. – méltatta őt edzője, Kertész Dániel.
Góbi Henrik az utánpótlás szakmai vezetője elégedettnek tűnt, hiszen napról-napra azért dolgozik tizenhat edző kollégájával, hogy a közel háromszáz gyerekből minél jobb játékos váljon, és ebből a kék-fehérek felnőtt csapata is maximálisan profitáljon.

- Az utánpótlás legnagyobb eredménye az volt, hogy a válogatottba játékos tudtunk delegálni, csupán a sajnálom csak egyet. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy Gyurákovics Ákos U-16-os válogatottba kerülésével eredményes munkát végeztünk. A fiatalabb korosztályban kiválasztó képző táborban Arany Gergő is szerepelt, nagyon örültünk ennek is. De nem állunk meg, szeretnénk minél több játékost a felnőtt csapatnak nevelni, és akkor lesz igazán még eredményesebb a mi munkánk, hogyha a felnőtt csapatban a saját nevelésű játékosaink nevét tudjuk majd olvasni. A célkitűzéseinket úgy határoztuk meg az év elején, hogy a versenyző csapataink kiemelt bajnokságban tudjanak szerepelni. Bízunk abban, akik még talpon vannak, a két korosztályban, azok be fognak kerülni, és a legmagasabb szintén tudnak versenyezni. Számunkra az a legnagyobb öröm, hogyha minél több válogatott játékost tudunk adni. – hangsúlyozta a szakember.
A felnőttek felkészülése három hete, augusztus 18-án indult, és javában tart a gárda alapozása. Emellett természetesen már sor kerül, illetve került tesztmérkőzésekre is az osztrák St. Pölten, és a Kométa Kaposvár együttesei ellen, az előttünk álló hétvégén pedig Pakson a Morgen Ferdinánd Emléktornán vesznek részt. Mindenesetre az első csapat bemutatkozott a szurkolóknak, akik az új vezetőedző, spanyol Lluís Riera irányításával pörgős foglalkozásnak voltak tanúi. Ott voltak a pályán az új szerzemények, a négy légiós, az amerikai Tanner Stuckman, Isaiah Bigelow, a kanadai-marokkói Yasiin Joseph, valamint egy régi ismerős, Isaiah Philmore. A magyarok közül a Honvédtól érkező, Filipovics Stefan a ZTE-től visszatérő Takács Martin, az ugyancsak visszatérő válogatott irányító Pongó Marcell, és Omenaka Godwin, aki korábban szintén két évig erősítette kék-fehéreket.   

A díjazottak:

Kenguru korcsoportban, U11-es csapatokból

·         Pákozdi Kócsagok; Papp Maja

·         Velencei Csukák; De Cesare Matteo

·         Alba Fehérvár Oroszlánok; Szilágyi Balázs

·         Alba Fehérvár Cápák; Csizmadia Csanád

Gyermek korosztályban, U12-es csapatokból

·         Pákozdi Kócsagok; Bárány Iringó

·         Alba Fehérvár Oroszlánok; Steigerwald-Kiss Vendel

·         Alba Fehérvár Cápák; Pintér Olivér

Serdülő korcsoportban

·         Alba Fehérvár U14/B csapatából; Németh Barnabás

·         Alba Fehérvár U14/A csapatából; Vieger Botond

Kadett korosztályban

·         Alba Fehérvár U16/B csapatából; Sötét Ádám

·         Alba Fehérvár U16/A csapatából; Bozsó Mihály

Juniorok között

·         Alba Fehérvár U18/A csapatából; Márton Benedek

Az U20-as korosztályból

·         Alba Fehérvár U21-as csapatából; Szabó Lehel

