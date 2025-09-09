1 órája
Pályán az újjászervezett Alba Fehérvár
Kedden délután Alba Regia Sportcsarnokban az Alba Fehérvár hivatalosan megnyitotta a kosaras idényt, először találkozhattak a szurkolók a szeptember végén induló szezonra összeállt Alba Fehérvár felnőtt keretének tagjaival, valamint az utánpótlás-korosztályokban játszó gyermekekkel.
A szezonnyitó esemény minden évben kiemelt alkalom, hiszen a szurkolók itt találkozhatnak először a felnőtt csapat új és régi játékosaival, valamint együtt ünnepelhették az utánpótlás szakosztály tehetségeit, akiket ez alkalomból díjazott is a klub. A csarnokban két szektor is zsúfolásig megtelt szülőkkel, és szurkolókkal, így a remek hangulatban elsőként Mészáros Attila alpolgármester, valamint Simon Balázs a klub ügyvezetője köszöntötte az Alba-család tagjait, és a kimagasló eredménnyel büszkélkedő kenguru, gyermek, serdülő, kadett, junior, és U-20-as díjazottakat.
Ezt követte a monstre ünnepség, amelyen az elmúlt szezon korosztályos legjobbjain kívül elismerést kapott az „Év Játékosa” és az „Év Utánpótlás Edzője”, valamint a „Sodiq emlékdíj” is átadására került.
Volt Ernő az elmúlt szezonban végzett munkája alapján, az Akadémia „Év Utánpótlás Edzője” elismerést érdemelte ki. A szakember a legkisebb korosztályoktól fogva dolgozik, kosárpalánta koordinátorként fogja össze az iskolai toborzásokat, valamint a sportági alapok elsajátításában is nagy szerepe van.
Rajta kívül a klub köszöntötte Kertész Dánielt, akinek a Fejér Vármegyei Kosárlabda Szövetség Bogár Pál díjat ítélte oda „Legjobb sportszakember” kategóriákban a 2024/2025 szezonban végzett munkája alapján.
Hagyományosan idén is megválasztották az edzők javaslatai alapján az Alba Fehérvár Akkreditált Kosárlabda Akadémia 2024/2025-ös szezonban a korosztályok legjobbjait, és átadták az „Év Játékosa” díjait.
AZ Alba tragikusan fiatalon elhunyt játékosa, Seyi Awogbemi Sodiq emléke előtt tisztelegve idén harmadik alkalommal ítélték oda a szezon legértékesebb utánpótlás korú játékosának a díját, melyet Márton Benedek érdemelt ki.
- Fokozatosan lépkedett előre mióta itt van, remélem, hogy ez a díj még jobban motiválni fogja, hogy keményebben dolgozzon! Remekül mozog labda nélkül és egy igazi harcos a pályán, reméljük, hogy ezt hamarosan a felnőtt csapatba is tudja kamatoztatni hosszú távon. – méltatta őt edzője, Kertész Dániel.
Góbi Henrik az utánpótlás szakmai vezetője elégedettnek tűnt, hiszen napról-napra azért dolgozik tizenhat edző kollégájával, hogy a közel háromszáz gyerekből minél jobb játékos váljon, és ebből a kék-fehérek felnőtt csapata is maximálisan profitáljon.
- Az utánpótlás legnagyobb eredménye az volt, hogy a válogatottba játékos tudtunk delegálni, csupán a sajnálom csak egyet. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy Gyurákovics Ákos U-16-os válogatottba kerülésével eredményes munkát végeztünk. A fiatalabb korosztályban kiválasztó képző táborban Arany Gergő is szerepelt, nagyon örültünk ennek is. De nem állunk meg, szeretnénk minél több játékost a felnőtt csapatnak nevelni, és akkor lesz igazán még eredményesebb a mi munkánk, hogyha a felnőtt csapatban a saját nevelésű játékosaink nevét tudjuk majd olvasni. A célkitűzéseinket úgy határoztuk meg az év elején, hogy a versenyző csapataink kiemelt bajnokságban tudjanak szerepelni. Bízunk abban, akik még talpon vannak, a két korosztályban, azok be fognak kerülni, és a legmagasabb szintén tudnak versenyezni. Számunkra az a legnagyobb öröm, hogyha minél több válogatott játékost tudunk adni. – hangsúlyozta a szakember.
A felnőttek felkészülése három hete, augusztus 18-án indult, és javában tart a gárda alapozása. Emellett természetesen már sor kerül, illetve került tesztmérkőzésekre is az osztrák St. Pölten, és a Kométa Kaposvár együttesei ellen, az előttünk álló hétvégén pedig Pakson a Morgen Ferdinánd Emléktornán vesznek részt. Mindenesetre az első csapat bemutatkozott a szurkolóknak, akik az új vezetőedző, spanyol Lluís Riera irányításával pörgős foglalkozásnak voltak tanúi. Ott voltak a pályán az új szerzemények, a négy légiós, az amerikai Tanner Stuckman, Isaiah Bigelow, a kanadai-marokkói Yasiin Joseph, valamint egy régi ismerős, Isaiah Philmore. A magyarok közül a Honvédtól érkező, Filipovics Stefan a ZTE-től visszatérő Takács Martin, az ugyancsak visszatérő válogatott irányító Pongó Marcell, és Omenaka Godwin, aki korábban szintén két évig erősítette kék-fehéreket.
A díjazottak:
Kenguru korcsoportban, U11-es csapatokból
· Pákozdi Kócsagok; Papp Maja
· Velencei Csukák; De Cesare Matteo
· Alba Fehérvár Oroszlánok; Szilágyi Balázs
· Alba Fehérvár Cápák; Csizmadia Csanád
Gyermek korosztályban, U12-es csapatokból
· Pákozdi Kócsagok; Bárány Iringó
· Alba Fehérvár Oroszlánok; Steigerwald-Kiss Vendel
· Alba Fehérvár Cápák; Pintér Olivér
Serdülő korcsoportban
· Alba Fehérvár U14/B csapatából; Németh Barnabás
· Alba Fehérvár U14/A csapatából; Vieger Botond
Kadett korosztályban
· Alba Fehérvár U16/B csapatából; Sötét Ádám
· Alba Fehérvár U16/A csapatából; Bozsó Mihály
Juniorok között
· Alba Fehérvár U18/A csapatából; Márton Benedek
Az U20-as korosztályból
· Alba Fehérvár U21-as csapatából; Szabó Lehel