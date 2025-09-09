Pályán az újjászervezett Alba Fehérvár

A szezonnyitó esemény minden évben kiemelt alkalom, hiszen a szurkolók itt találkozhatnak először a felnőtt csapat új és régi játékosaival, valamint együtt ünnepelhették az utánpótlás szakosztály tehetségeit, akiket ez alkalomból díjazott is a klub. A csarnokban két szektor is zsúfolásig megtelt szülőkkel, és szurkolókkal, így a remek hangulatban elsőként Mészáros Attila alpolgármester, valamint Simon Balázs a klub ügyvezetője köszöntötte az Alba-család tagjait, és a kimagasló eredménnyel büszkélkedő kenguru, gyermek, serdülő, kadett, junior, és U-20-as díjazottakat.

A szezonnyitó díjazottjai

Fotó: Simon Erika

Ezt követte a monstre ünnepség, amelyen az elmúlt szezon korosztályos legjobbjain kívül elismerést kapott az „Év Játékosa” és az „Év Utánpótlás Edzője”, valamint a „Sodiq emlékdíj” is átadására került.

Volt Ernő az elmúlt szezonban végzett munkája alapján, az Akadémia „Év Utánpótlás Edzője” elismerést érdemelte ki. A szakember a legkisebb korosztályoktól fogva dolgozik, kosárpalánta koordinátorként fogja össze az iskolai toborzásokat, valamint a sportági alapok elsajátításában is nagy szerepe van.

Rajta kívül a klub köszöntötte Kertész Dánielt, akinek a Fejér Vármegyei Kosárlabda Szövetség Bogár Pál díjat ítélte oda „Legjobb sportszakember” kategóriákban a 2024/2025 szezonban végzett munkája alapján.

Hagyományosan idén is megválasztották az edzők javaslatai alapján az Alba Fehérvár Akkreditált Kosárlabda Akadémia 2024/2025-ös szezonban a korosztályok legjobbjait, és átadták az „Év Játékosa” díjait.

AZ Alba tragikusan fiatalon elhunyt játékosa, Seyi Awogbemi Sodiq emléke előtt tisztelegve idén harmadik alkalommal ítélték oda a szezon legértékesebb utánpótlás korú játékosának a díját, melyet Márton Benedek érdemelt ki.

A csapat jó hangulatú edzésen mutatkozott be a szurkolóknak

Fotó: Simon Erika

- Fokozatosan lépkedett előre mióta itt van, remélem, hogy ez a díj még jobban motiválni fogja, hogy keményebben dolgozzon! Remekül mozog labda nélkül és egy igazi harcos a pályán, reméljük, hogy ezt hamarosan a felnőtt csapatba is tudja kamatoztatni hosszú távon. – méltatta őt edzője, Kertész Dániel.

Góbi Henrik az utánpótlás szakmai vezetője elégedettnek tűnt, hiszen napról-napra azért dolgozik tizenhat edző kollégájával, hogy a közel háromszáz gyerekből minél jobb játékos váljon, és ebből a kék-fehérek felnőtt csapata is maximálisan profitáljon.