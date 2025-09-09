Népünnepély Pusztaszabolcson, a Paksi FC ellen búcsúzott a helyi legenda – videóval

Bár most mindenki a Magyarország Portugália elleni mérkőzésére készül, Szoboszlai Dominikékra figyel és azt várja, hogy élőben láthasson egy olyan legendát, mint Cristiano Ronaldo, másra is érdemes volt figyelni a válogatott szünet alatt. Az elmúlt hét péntekén, szeptember 5-én olyan klasszisok érkeztek Pusztaszabolcsra a Paksi FC-vel, mint Böde Dániel, Szabó János, vagy éppen a fiatalabb generációból Pető Milán. A gálamérkőzésnek nem volt más apropója, minthogy a Fejér vármegyei település a 150. születésnapját ünnepli idén.

A Paksi FC látogatott Pusztaszabolcsra, Böde Dániel sem hiányzott a csapatból

Fotó: Kelemen Kornél

A Paksi FC hozta a népünnepélyt Pusztaszabolcsra

„A magyar csapatként" becézett együttes hozta szinte a teljes NB I-es garnitúrát, Osváth Attila és Tóth Barna azonban nem lehetett jelen az eseményen, hiszen éppen Marco Rossiékkal utaztak Írországba a magyar válogatott vilábajnoki selejtezőjére. Ennek ellenére sem volt hiány sztárokból, Böde Dániel nem is egyszer beköszönt a kellemes hangulatú meccs során, amelyre 650 néző látogatott ki.