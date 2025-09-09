1 órája
Népünnepély Pusztaszabolcson, a Paksi FC ellen búcsúzott a helyi legenda – videóval
Szép jubileumhoz érkezett Pusztaszabolcs, amely idén ünnepli megszületésének 150. évfordulóját. A jeles alkalomból érkezett a településre a Paksi FC, amely a helyi, megyei harmadosztályban szereplő együttessel játszott gálamérkőzést.
Bár most mindenki a Magyarország Portugália elleni mérkőzésére készül, Szoboszlai Dominikékra figyel és azt várja, hogy élőben láthasson egy olyan legendát, mint Cristiano Ronaldo, másra is érdemes volt figyelni a válogatott szünet alatt. Az elmúlt hét péntekén, szeptember 5-én olyan klasszisok érkeztek Pusztaszabolcsra a Paksi FC-vel, mint Böde Dániel, Szabó János, vagy éppen a fiatalabb generációból Pető Milán. A gálamérkőzésnek nem volt más apropója, minthogy a Fejér vármegyei település a 150. születésnapját ünnepli idén.
A Paksi FC hozta a népünnepélyt Pusztaszabolcsra
„A magyar csapatként" becézett együttes hozta szinte a teljes NB I-es garnitúrát, Osváth Attila és Tóth Barna azonban nem lehetett jelen az eseményen, hiszen éppen Marco Rossiékkal utaztak Írországba a magyar válogatott vilábajnoki selejtezőjére. Ennek ellenére sem volt hiány sztárokból, Böde Dániel nem is egyszer beköszönt a kellemes hangulatú meccs során, amelyre 650 néző látogatott ki.
A Paksi FC látogatott PusztaszabolcsraFotók: Kelemen Kornél
A találkozó után Tüke Lászlóval, Pusztaszabolcs polgármesterével, valamint a Paksi FC ügyvezetőjével, Haraszti Zsolttal is beszélgettünk, akiről megtudtuk, egy jó ideig a Fejér vármegyei településen élt korábban. Mindketten örültek annak, hogy ez a mérkőzés létrejöhetett, a polgármester pedig külön kiemelte, hálásak, hogy az NB I-es csapat elfogadta a meghívásukat, valamint sokat köszönhetnek Zserdin Balázsnak is, aki a szervezés fő mozgatórugója volt.
A hazaiaknál Kovács Balázs számára kissé szomorkás volt ez a nap, hiszen bár örült annak, hogy pályára léphetett és gólt is rúgott a Paksi FC-nek, egyben ez volt a búcsúmeccse is, 43 évesen befejezte a pályafutását, már csak az öregfiúkban fog futballozni. Szabó János, a paksiak labdarúgója még nem fejezte be, azonban örült annak, hogy ennyi embert megmozgatott ez a gálamérkőzés.
Az eseményen készült teljes interjúkat az alábbi videóban megtekinthetik.