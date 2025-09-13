Öt csapat indul a csatába

Az Iváncsa KSE az elmúlt években fantasztikus teljesítményt nyújtott a MOL Magyar Kupában. Ki ne emlékezne arra, amikor 2023-ban a Tóth András vezette együttes megverte a Ferencvárost, vagy éppen a tavalyi, MTK elleni szoros mérkőzésre? Most ismét egy élvonalbeli gárda látogat a Fejér vármegyei településre, a frissen feljutó Kazincbarcika. Az iváncsaiaknak ezúttal sem lesz könnyű dolguk, főleg hogy a kazincbarcikaiaknak nem megy jól az NB I.-ben, így biztos, hogy önbizalmat akarnak növelni majd szombaton 15 órától.

Móron igazi futball-láz uralkodik, hiszen a Budapest Honvéd látogat a borvidéki településre. A móriaknak ezúttal nem lesz könnyű feladatuk, de a céljukat már elérték, hiszen a harmadik körig eljutottak. A vár- megyei élvonalban szereplő együttesnek ez a szombati találkozó 15 órától mindenképp egy örökre szóló élmény lesz mind játékosok, mind szurkolók tekintetében.

Az Aqvital FC Csákvár ezúttal az NB III.-ban szereplő Gyirmót vendégeként lép majd pályára a MOL Magyar Kupában szombaton 18 órától. Bár Tóth Balázs fiai az NB II. második helyén állnak, nagyon oda kell figyelniük, hiszen a gyirmótiak rendkívül jól kezdték az idei szezont, eddig hét mérkőzésen hét győzelmet arattak és vezetik az Észak-nyugati csoportot.

A Videoton FC Fehérvár a válogatottszünet előtt igen rossz formában volt, így egyáltalán nem várhatja jó előjelekkel a szombaton 19 órakor kezdődő, Szentlőrinc elleni összecsapást. Annak ellenére sem örülhetnek a piros-kékek, hogy hazai pályán játszanak, hiszen a Baranya megyei együttes stabil pontja az NB II.-nek, eddig hat meccsen nyolc pontot szerezve a hetedik.

A Puskás Akadémia az évek óta az NB I.-be vágyó Vasas otthonában lép majd pályára 19 órától. Hornyák Zsolt legénysége a legutóbbi két NB I.-es fordulóban nem lehetett elégedett, a hat pontból mindössze csak egyet gyűjtött be, annak ellenére, hogy előtte legyőzte a Ferencvárost. Bár esélyesebbnek számítanak a felcsútiak, viszont korántsem vehetik félvállról az idén is feljutásra esélyes Vasast.