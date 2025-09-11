1 órája
Ma lenne 50 éves ifj. Ocskay Gábor, a fehérvári hokilegenda
Fél évszázada, 1975. szeptember 11-én látta meg a napvilágot a magyar jégkorong történetének egyik legnagyobb alakja. ifj. Ocskay Gábor teljes karrierjét az Alba Volánnál töltötte, akikkel óriási sikereket ért el, emellett a magyar válogatott felemelkedésében is elévülhetetlen szerepe volt.
Ifj. Ocskay Gábor az 1975-1976-os aranygenerációként elhíresült jégkorongozók oszlopos tagja volt, többször is történelmet írt a magyar válogatottal és az Alba Volánnal. 2009-es halála óta Székesfehérváron mindent megtesznek, hogy méltón őrizzék emlékét az utókornak. Az általa hordott 19-es mezszámot nemcsak a Koronázóvárosban, hanem a nemzeti csapatban is visszavonultatták, emellett a Fehérvári Hockey Akadémia névadója lett, hiszen a 19-es bekerült a csapat nevébe (FEHA19).
A korcsolya már nagyon korán szerepet játszott az életében, édesapja, Id. Ocskay Gábor révén hamar megszerette a jégkorongot. 1983-ban került az Alba Volán SC kötelékébe, melyet haláláig megszakítás nélkül erősített. A magyar válogatott szerelését 187-szer ölthette magára, A szapporói csoda elérésében is óriási szerepe volt, hiszen Pat Cortina legénységének egyik legfontosabb játékosa volt. Óriási szerepet játszott Magyarország első A csoportos világbajnokságon való szereplésében.
Ifj. Ocskay Gábor, az örök Alba Volán játékos
A válogatott mellett klubcsapata sikereiben is hatalmas szerepet játszott, kilencszer lett bajnok az Alba Volánnal, sokszoros pont- és gólkirály. A Fejér vármegyei klub 2007-ben belépett az osztrák bázisú jégkorongligába, – akkor még EBEL, most ICEHL – Ifj. Ocskay Gábor is szintet lépett a klubbal, már első szezonjában remek teljesítményt nyújtott az EBEL-ben. 41 mérkőzésen 8 gól mellett kiosztott 21 gólpasszt is, ezeket a számokat a következő évben még fokozni tudta. A 2008-2009-es idényben 53 meccsen 19-szer köszönt be, emellett 24 asszisztot is kiosztott, óriási szerepet játszva abban, hogy a Volán már a második szezonjában elmozduljon az utolsó helyről, az Olimpija Ljubljanát megelőzve 9. helyen zárja az alapszakaszt, hozzájárulva a folyamatos fejlődés és erősödés megkezdéséhez. Ifj. Ocskay Gábor már nem élhette meg, hogy szeretett klubja állandó résztvevőnek számít az ICEHL Play Off-jában, sőt a 2021-2022-es szezonban egészen a döntőig menetelt. Bár személyesen már nem láthatta ezen sikereket, mégis mondhatni részt vett ezekben, hiszen a klub 2009 óta a nevében hordozza mezszámát és Fehérvár AV19-ként viszi tovább örökségét.
Tragédia! Az éjszaka meghalt Ocskay Gábor, válogatott jégkorongozó, az Alba Volán játékosa!FMH - A harmincnégy éves korában szerda hajnalban elhunyt Ocskay Gábor válogatott jégkorongozó. A délelőtt folyamán szurkolók és játékostársak zarándokoltak el a fehérvári jégcsarnokhoz, hogy együtt emlékezzenek, 17.30-tól pedig fáklyás felvonulás indul a
46 éves lenne a fehérvári és magyar jégkorong legendás játékosa, Ifjabb Ocskay Gábor1975 szeptember 11-én született a fehérvári jégkoronglegenda, Ocskay Gábor, aki egész pályafutása során hűségesen viselte az Alba Volán SC mezét. Tragikusan fiatalon, 33 évesen heveny szívelégtelenségben hunyt el, amely az egész országot, sőt mondhatni vi
Szép emlékeket őriznek róla
A FEHA19 a hivatalos oldalán Ifj. Ocskay Gábor születésnapja alkalmából felkeresett több barátot, sporttársat, sport- és városvezetőt, emlékezzenek meg a jégkorongozóról.
A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Majoross Gergely gondolatai:
„Gabi a legodaadóbb hokis, akivel valaha találkoztam. Mindig száz százalékot adott ki magából, és el is várta mindenkitől ezt a szintet. Kiváló csapattársnak és barátnak bizonyult, akire mindig lehetett számítani. Egyike azokna a játékosoknak, akik meghatározták a magas sztenderdeket Fehérváron és a válogatottnál is, amelyek aztán a későbbi nagy sikerekhez vezették a magyar jégkorongot"
Ifj. Ocskay Gábor korábbi csapattársa, Palkovics Krisztián gondolatai:
„Sok minden jót lehetne róla mondani, de a legfontosabbként a profi szemléletét emelném ki, ami példátlan volt. Ráadásul vele nőttem fel , együtt jártuk be azt az utat, ami megalapozta barátságunkat, örökre"
14 éve már, hogy az égi válogatott tagja a legendás 19-es, ifj. Ocskay Gábor
A Hydro Fehérvár AV19 elnöke, Gál Péter Pál gondolatai:
„Kiscsicsó úgy él az emlékeimben, mint egy pótolhatatlan személyiség, egy kivételes karakter. Karakter volt a pályán, egyéniség az öltözőben, meghatározó alakja egy komplett fehérvári, sőt magyar hokis generációnak. Egyesítette magában az alázatot, az akaratot, a feltétel nélküli szeretetet és tiszteletet imádott sportága, sportágunk felé. Ez a mentalitás az ő öröksége, amit mindannyiunknak, a nevével fémjelzett akadémiánk kis növendékeitől kezdve klubunk minden egyes tagján keresztül hordoznunk és ápolnunk kell"
12 évvel ezelőtt hagyott itt bennünket a magyar jégkorong történetének legjobb játékosa12 évvel ezelőtt, 2009. március 25-én az egész országot sokkolta a hír. A magyar jégkorong történetének legjobb játékosa, ifjabb Ocskay Gábor, vagy ahogy a legtöbben hívták Csicsó, tragikus hirtelenséggel 33 éves korában elhunyt.
Már 13 éve, hogy a magyar jégkorong történetének legjobb játékosa nincs velünk
Ifj. Ocskay Gábor pályafutását végig figyelő sportújságíró, Horog László gondolatai:
„Túl azon, hogy remek sportoló volt, kiváló ember is. Nagyon tudta ünnepelni a sikert, ugyanakkor méltósággal viselte a vereséget. Bár mindig azt mondta, ha versenyzői pályafutását befejezi, nem marad a hokiban, meggyőződésem, hogy ma már sportvezetőként dolgozna"
Mellettük még több korábbi meghatározó sportoló és a fehérvári jégkorong életében fontos szerepet betöltő személy megosztotta gondolatait, ezeket a FEHA19 hivatalos oldalán tekintheti meg.