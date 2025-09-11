Ma lenne 50 éves ifj. Ocskay Gábor, a fehérvári hokilegenda

Ifj. Ocskay Gábor az 1975-1976-os aranygenerációként elhíresült jégkorongozók oszlopos tagja volt, többször is történelmet írt a magyar válogatottal és az Alba Volánnal. 2009-es halála óta Székesfehérváron mindent megtesznek, hogy méltón őrizzék emlékét az utókornak. Az általa hordott 19-es mezszámot nemcsak a Koronázóvárosban, hanem a nemzeti csapatban is visszavonultatták, emellett a Fehérvári Hockey Akadémia névadója lett, hiszen a 19-es bekerült a csapat nevébe (FEHA19).

Ifj. Ocskay Gábor ma lenne 50 éves

Forrás: MW/Archív

A korcsolya már nagyon korán szerepet játszott az életében, édesapja, Id. Ocskay Gábor révén hamar megszerette a jégkorongot. 1983-ban került az Alba Volán SC kötelékébe, melyet haláláig megszakítás nélkül erősített. A magyar válogatott szerelését 187-szer ölthette magára, A szapporói csoda elérésében is óriási szerepe volt, hiszen Pat Cortina legénységének egyik legfontosabb játékosa volt. Óriási szerepet játszott Magyarország első A csoportos világbajnokságon való szereplésében.

Ifj. Ocskay Gábor, az örök Alba Volán játékos

A válogatott mellett klubcsapata sikereiben is hatalmas szerepet játszott, kilencszer lett bajnok az Alba Volánnal, sokszoros pont- és gólkirály. A Fejér vármegyei klub 2007-ben belépett az osztrák bázisú jégkorongligába, – akkor még EBEL, most ICEHL – Ifj. Ocskay Gábor is szintet lépett a klubbal, már első szezonjában remek teljesítményt nyújtott az EBEL-ben. 41 mérkőzésen 8 gól mellett kiosztott 21 gólpasszt is, ezeket a számokat a következő évben még fokozni tudta. A 2008-2009-es idényben 53 meccsen 19-szer köszönt be, emellett 24 asszisztot is kiosztott, óriási szerepet játszva abban, hogy a Volán már a második szezonjában elmozduljon az utolsó helyről, az Olimpija Ljubljanát megelőzve 9. helyen zárja az alapszakaszt, hozzájárulva a folyamatos fejlődés és erősödés megkezdéséhez. Ifj. Ocskay Gábor már nem élhette meg, hogy szeretett klubja állandó résztvevőnek számít az ICEHL Play Off-jában, sőt a 2021-2022-es szezonban egészen a döntőig menetelt. Bár személyesen már nem láthatta ezen sikereket, mégis mondhatni részt vett ezekben, hiszen a klub 2009 óta a nevében hordozza mezszámát és Fehérvár AV19-ként viszi tovább örökségét.