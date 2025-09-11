szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

22°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jégkorong

1 órája

Ma lenne 50 éves ifj. Ocskay Gábor, a fehérvári hokilegenda

Címkék#Hydro Fehérvár AV19#megemlékezés#FEHA19#siker#Ifj Ocskay Gábor#EBEL#ICEHL#magyar férfi jégkorong-válogatott#Alba Volán#volán

Fél évszázada, 1975. szeptember 11-én látta meg a napvilágot a magyar jégkorong történetének egyik legnagyobb alakja. ifj. Ocskay Gábor teljes karrierjét az Alba Volánnál töltötte, akikkel óriási sikereket ért el, emellett a magyar válogatott felemelkedésében is elévülhetetlen szerepe volt.

Kelemen Kornél

Ifj. Ocskay Gábor az 1975-1976-os aranygenerációként elhíresült jégkorongozók oszlopos tagja volt, többször is történelmet írt a magyar válogatottal és az Alba Volánnal. 2009-es halála óta Székesfehérváron mindent megtesznek, hogy méltón őrizzék emlékét az utókornak. Az általa hordott 19-es mezszámot nemcsak a Koronázóvárosban, hanem a nemzeti csapatban is visszavonultatták, emellett a Fehérvári Hockey Akadémia névadója lett, hiszen a 19-es bekerült a csapat nevébe (FEHA19). 

Ifj. Ocskay Gábor ma lenne 50 éves
Ifj. Ocskay Gábor ma lenne 50 éves
Forrás:  MW/Archív

A korcsolya már nagyon korán szerepet játszott az életében, édesapja, Id. Ocskay Gábor révén hamar megszerette a jégkorongot. 1983-ban került az Alba Volán SC kötelékébe, melyet haláláig megszakítás nélkül erősített. A magyar válogatott szerelését 187-szer ölthette magára, A szapporói csoda elérésében is óriási szerepe volt, hiszen Pat Cortina legénységének egyik legfontosabb játékosa volt. Óriási szerepet játszott Magyarország első A csoportos világbajnokságon való szereplésében. 

Ifj. Ocskay Gábor, az örök Alba Volán játékos

A válogatott mellett klubcsapata sikereiben is hatalmas szerepet játszott, kilencszer lett bajnok az Alba Volánnal, sokszoros pont- és gólkirály. A Fejér vármegyei klub 2007-ben belépett az osztrák bázisú jégkorongligába, – akkor még EBEL, most ICEHL – Ifj. Ocskay Gábor is szintet lépett a klubbal, már első szezonjában remek teljesítményt nyújtott az EBEL-ben. 41 mérkőzésen 8 gól mellett kiosztott 21 gólpasszt is, ezeket a számokat a következő évben még fokozni tudta. A 2008-2009-es idényben 53 meccsen 19-szer köszönt be, emellett 24 asszisztot is kiosztott, óriási szerepet játszva abban, hogy a Volán már a második szezonjában elmozduljon az utolsó helyről, az Olimpija Ljubljanát megelőzve 9. helyen zárja az alapszakaszt, hozzájárulva a folyamatos fejlődés és erősödés megkezdéséhez. Ifj. Ocskay Gábor már nem élhette meg, hogy szeretett klubja állandó résztvevőnek számít az ICEHL Play Off-jában, sőt a 2021-2022-es szezonban egészen a döntőig menetelt. Bár személyesen már nem láthatta ezen sikereket, mégis mondhatni részt vett ezekben, hiszen a klub 2009 óta a nevében hordozza mezszámát és Fehérvár AV19-ként viszi tovább örökségét. 

Szép emlékeket őriznek róla

A FEHA19 a hivatalos oldalán Ifj. Ocskay Gábor születésnapja alkalmából felkeresett több barátot, sporttársat, sport- és városvezetőt, emlékezzenek meg a jégkorongozóról. 

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Majoross Gergely gondolatai:

„Gabi a legodaadóbb hokis, akivel valaha találkoztam. Mindig száz százalékot adott ki magából, és el is várta mindenkitől ezt a szintet. Kiváló csapattársnak és barátnak bizonyult, akire mindig lehetett számítani. Egyike azokna a játékosoknak, akik meghatározták a magas sztenderdeket Fehérváron és a válogatottnál is, amelyek aztán a későbbi nagy sikerekhez vezették a magyar jégkorongot"

Ifj. Ocskay Gábor korábbi csapattársa, Palkovics Krisztián gondolatai:

„Sok minden jót lehetne róla mondani, de a legfontosabbként  a profi szemléletét emelném ki, ami példátlan volt. Ráadásul vele nőttem fel , együtt jártuk be azt az utat, ami megalapozta barátságunkat, örökre"

A Hydro Fehérvár AV19 elnöke, Gál Péter Pál gondolatai:

„Kiscsicsó úgy él az emlékeimben, mint egy pótolhatatlan személyiség, egy kivételes karakter. Karakter volt a pályán, egyéniség az öltözőben, meghatározó alakja egy komplett fehérvári, sőt magyar hokis generációnak. Egyesítette magában az alázatot, az akaratot, a feltétel nélküli szeretetet és tiszteletet imádott sportága, sportágunk felé. Ez a mentalitás az ő öröksége, amit mindannyiunknak, a nevével fémjelzett akadémiánk kis növendékeitől kezdve  klubunk minden egyes tagján keresztül hordoznunk és ápolnunk kell"

Ifj. Ocskay Gábor pályafutását végig figyelő sportújságíró, Horog László gondolatai:

„Túl azon, hogy remek sportoló volt, kiváló ember is. Nagyon tudta ünnepelni a sikert, ugyanakkor méltósággal viselte a vereséget. Bár mindig azt mondta, ha versenyzői pályafutását befejezi, nem marad a hokiban, meggyőződésem, hogy ma már sportvezetőként dolgozna"

Mellettük még több korábbi meghatározó sportoló és a fehérvári jégkorong életében fontos szerepet betöltő személy megosztotta gondolatait, ezeket a FEHA19 hivatalos oldalán tekintheti meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu