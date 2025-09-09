Idén is ingyen lehet sportolni a székesfehérvári tornatermekben

A 2025-2026-os időszakban is megszervezésre kerül a népszerű, ingyenes sportolási lehetőséget biztosító Nyitott Tornatermek kezdeményezés, amelyben 22 helyszínen 25 féle sportolási lehetőség érhető el. A kezdeményezés sikerességét mi sem mutatja jobban, minthogy hetente 4-5000 ember sportol ezekben a létesítményekben városszerte. Az idei programot egy sajtótájékoztatóval egybekötött nyugdíjas tornával indították el a Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskolában.

Nagy népszerűségnek örvendett a Nyitott Tornatermek programsorozat megnyitója, valamint a Szakértelemmel az egészséges mozgásért!

Fotó: Kiss László/ÖKK

Östör Annamária egészségügyi, sport- és a társadalmi fenntarthatósággal kapcsolatos feladatok tanácsnok, köszöntötte a tornán résztvevőket, aki emellett gyógytornász is. Beszédében kihangsúlyozta, hogy a Nyitott Tornatermek programot az Egészséges Városok Szövetsége indította útjára. Az Önkormányzat nagyon komolyan veszi az egészséges életmódra nevelést, melyhez biztosítja a szakembereket és az iskolák által a helyszínek is rendelkezésre állnak.

Az iskola ebédlőjében ezzel párhuzamosan fizioterápia világnapja alkalmából, a Szakértelemmel az egészséges mozgásért! című előadást tartották meg, melyet Kozákné Papp Gabriella gyógytornász, a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága Közép-Dunántúli Régiójának koordinátora tartotta meg. Ennek során a cukorbetegek, a szívbetegek, az ízületi bántalmakkal, gerincproblémákkal élők megtudhatták, hogy számukra mik azok mozgásformák, mozdulatok, ami a legcélszerűbb választás idős korban.