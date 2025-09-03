Kiütközött a tudásbeli különbség (galéria)

Alba Fehérvár KC – DVSC SCHAEFFLER 23-33 (13-16)

Székesfehérvár, 450 néző

Vezette: Hajdu-Hársfalvi Zsófia, Mórocz Réka.

Alba Fehérvár KC: Aala – Szabó-Májer 2, Pavlovic 5, Szabó K. 6 (3), Hajdú 4, Lazic 3, Takó 3. Csere: Hadfi (kapus), Moreno, Szmbatian, Zentai.

Vezetőedző: Szuzanna Lazovics.

DVSC SCHAEFFLER: Ryde – Grosch 1, Sercien-Ugolin 7 (3), Tóvizi 3, Thorleifsdóttir 4, Jovovics 5, Petrus 4. Csere: Pllaczek (kapus), Csernyánszki, 2 (1) Juhász K., Szabó N. 1, Vámos M. 4, Ratalics 1, Hornyák D., Hámori K. 1. Vezetőedző: Szilágyi Zoltán.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 5/5

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az idény első találatát Szabó Kitti szerezte hétméteresből, ám nyomban jött is rá a válasz Tóvizi Petra révén. Az új szerzemény, Hajdú Gyöngyvér rendkívül aktívan kezdte a meccset, nehezen tudták tartani a beállót, aki Kocsi Bettina hosszabbnak tűnő vállsérülése miatt szinte az utolsó pillanatban csatlakozott a fehérváriakhoz. Mindenesetre Katarina Pavlovic csuklóból ellőtt lövése talált utat a hálóba, a 7. percben, és ezzel 5-2-es Alba előnyt jegyezhettünk. Nem tartott azonban sokáig a hazaiak öröme, mert viszonylag gyorsan egyenlítettek a vendégek. Pavlovic ezután sem tétlenkedett, kipókhálózta a jobb felső sarkot, Jessica Ryde mozdulni sem tudott erre, 8-6. Kiegyenlített volt a játék, láthatóan a Loki sem a tőle megszokott sebességet hozta, bár jól használták ki a vendéglátók hibáit. Tóvizi a 14. percben harmadszor volt eredményes, és ez a találat egyben azt jelentette, hogy először vezetett a DVSC, 8-9. Ez az előny állandósulni látszott, igaz kellett az is, hogy több bakit is elkövessenek az Albások. Ettől függetlenül 11-12-nél közel volt az egalizálás, de Pavlovic üres kapura lőtt lövése centikkel szállt a bal kapufa mellé. Így a félidő végére sem sikerült közelebb férkőzni a piros mezesekhez, igaz emberhátrányban is igen esetlegesek voltak az AFKC akciói.

A szünet után pillanatok alatt berámoltak a debreceniek két gólt, és ezzel egyre jobban kezdett kinyílni az olló, 13-18. Érződött, hogy a vendégek minél előbb le szeretnék zárni a fontosabb kérdéseket, és erre csupán egy-egy említésre méltó megmozdulással tudott reagálni a házigazda. A 40. perc táján volt némi felvillanása a Fehérvárnak, de ahhoz már túlságosan nagy - négy-hat gól - volt a távolság a csapatok között, hogy egyenlítsenek.