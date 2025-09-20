szeptember 21., vasárnap

Kosárlabda

11 órája

Nem sikerült a főpróba

Címkék#palánk#meccs#Alba Fehérvár

Az Alba Fehérvár férfi kosárlabdacsapata az Atomerőmű SE elleni felkészülési mérkőzés előtt emlékezett meg a 2021-ben elhunyt legendás elnökéről, Nagy Gáborról. A két ősi rivális összecsapásának végén az összeszedettebben játszó vendégek örülhettek.

Káldor András
Lluis Riera Martí vezetőedző látja e tanácsokkal a fehérváriakat.

Forrás: A klub

Alba Fehérvár – Atomerőmű SE 69-94 (20-18, 19-29, 14-25, 16-22)
Székesfehérvár, 350 néző

Vezette: Heney Tibor, PécsiZsolt, Koller István
Alba Fehérvár: Takács Martin 6, Joseph 2, Bigelow 16/3, Stuckman 20/6, Filipovic 5. Csere: Németh Á. 4/3, Vojvoda 16, Párkányi. Vezetőedző: Lluis Riera Martí.
ASE: Hicks 8, Benke 14/6, Bluiett 10/6, Edosomwan 9, Eilingsfeld 16/3. Csere: Révész 8/3, Halmai 2, Krivacsevics 3, Mitchell17/12, Géringer 5, Cohill 2, Nagy D. Vezetőedző: Aleksandar Joncevski

Kipontozódott: Joseph (35.)
Jövő pénteken Sopronban kezdi meg a 2025-2026-os szezonban menetelését az Alba, és ez a találkozó főpróbáját jelentette a régi rivális elleni összecsapás, amely egyben első és utolsó hazai meccse volt a csapatnak a felkészülés során. Szerdán, dacára annak, hogy a keret három centere hiányzott kisebb sérülés, valamint betegség miatt ötpontos győzelmet aratott a gárda az SZTE-Szedeák otthonában. Ahogy Szegeden, úgy ezúttal sem volt ott a csapattal Omenaka Goodwin és Isaiah Philmore, míg Filipovic Stefanra már számíthatott Lluis Riera Martí vezetőedző.
A mérkőzés előtt megemlékeztek Nagy Gáborról a klub korábbi elnökéről, aki 2021-ben hunyt el. A katonaság időszakát leszámítva az Alba Regia Építők csapatát erősítette, a Honvédnál eltöltött két év után visszatért, és meghatározó tagja volt az első-és a másodosztályban is szereplő Építőknek. Játékos pályafutása után előbb edzőként, majd hamarosan elnökként vezette a kosarasokat, illetve a klub többi szakosztályát. Az évek során fokozatosan felépítette a kilencvenes évek végétől itthon uralkodó Albacompot. A csapat irányítása idején zsinórban háromszor nyert bajnokságot, kétszer kupát. Életműve a mai napig meghatározza a fehérvári kosárlabda helyét a sportág hazai élvonalában. A találkozót megelőzően Simon Balázs ügyvezető egy-egy csokor virágot nyújtott át az elnök három lányának.
Tony Hicks nyitotta meg a pontok sorát, melyre pillanatok múlva Filipovic válaszolt. Már-már bajnoki ritmust diktáltak a felek a meccs kezdetétől fogva, és fej-fej mellett érték el kosaraikat. A 4. percben vezetett az ASE először két ponttal, igaz ez nem tartott sokáig, mert Vojvoda Dávid álompasszát Tanner Stuckman értékesítette, 8-8. Majd Benke Szilárd megszerezte a mérkőzés első tripláját, és csatlakozott hozzá Hicks is, így hirtelen ötre növelte előnyét a vendégcsapat. Gyorsan meg lehetett volna az egyenlítés, de több ziccert is kihagytak a kék-fehérek. Ettől függetlenül ellenfele nyomában volt az Alba, és Vojvoda révén visszavette a vezetést, 16-15.       
A második negyed Vojvoda tűpontos büntetőivel indult, majd Stuckman a palánk alól varázsolta be a labdát a kosárba. Továbbra is kiegyenlített volt a küzdelem, igazán egyik csapat sem tudott elszakadni a másiktól, két-hárompontos különbségek alakultak ki. Shereef Mitchel őrzése azonban gondot okozott, mert az amerikai már a harmadik triplájánál járt a 14. percben, bár az előny ekkor még az Albánál volt, 30-29. A folytatásban sem hullottak a kosarak, inkább a kemény védekezés volt jellemző a csapatokra, így a nagyszünetre nem érte el egyik csapat sem az ötven pontot.
Előtte azonban némileg meglódult a paksi legénység, fordított, Zena Edosomwan dupláját követően négypontos előnyt kovácsolt, 32-36. Ezt még a 18. percben megfejelte Trevor Bluiett hármasa, valamint Eilingsfeld János kétpontosa, melyek után nyomban kétszer is időt kért Lluis Riera, 34-44. Közvetlenül a pihenő előtt még Bluiett hintett egy trojkát, Vojvoda válasza pedig éppen arra volt elég, hogy tízen belülről indíthassa az Alba a harmadik tíz percet.
A fordulást követően több mint két percig érintetlenek maradtak a kosarak, a gólcsendet végül egy sikeres ziccerből Hicks törte meg. Sok volt a pontatlan kísérlet mindkét oldalon, ám így őrizhette biztos előnyét az Atom, 39-49. A 25. percre újfent tíz pont fölé tornászta vezetését Benke Szilárd büntetői után a vendég együttes, és bármennyire is igyekeztek a fehérváriak csak megközelíteni tudták őket, de befogni már nem. Ráadásul Xaslin Joseph és Isiah Bigelow egyaránt összeszedte a negyedik személyi hibáját, ezzel még jobban szűkültek a hazai lehetőségek. Az ASE nyugodtan játszotta a saját játékát, és lényegében a fontosabb kérdések már a záró negyed előtt eldőltek, 53-72.
Az Alba célja nem lehetett más, mint próbáljon meg a meccs végső szakaszában közelebb férkőzni vendégeihez. Ez valamelyest össze is jött, bár arra azért figyeltek a piros-kékek, hogy tizenöt ponton belülre ne kerüljenek.         

 

