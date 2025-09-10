szeptember 10., szerda

Női kosárlabda

1 órája

Negyedik helyen zártak a lányok

Címkék#Dávid Kornél KA#Tarr KSC Szekszárd#Sió Kupa#Uni Győr

Igazán erős mezőnyben a negyedik helyen végzett a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia az elmúlt hétvégén Szekszárdon megrendezett Sió Kupán.

Szabó Róbert
Negyedik helyen zártak a lányok

Szekszárdon folytatta a felkészülést a Dávid Kornél KA

A székesfehérvári együttes előbb pénteken az elődöntőben volt érdekelt, ahol rögtön nehéz feladat várt a lányokra, hiszen az elmúlt idényben a női kosárlabda NB I/A rájátszásában a hatodik helyen záró Tarr KSC Szekszárd volt az ellenfelük. A Tolna megyei együttes ráadásul a nemzetközi kupákban is érdekelt, az EuroCup selejtezőjében fog pályára lépni szeptember közepén. 

Szücs Luca is pályára lépett a Sió Kupán a DKKA-ban
Fotó: Tarr KSC Szekszárd / Somogyi Gábor

Az már az első percektől kezdve látszott, hogy a szekszárdiak jóval előrébb tartanak – írja a klub hivatalos oldala. A KSC az első három negyedet egyaránt tíz pont feletti különbséggel nyerte meg, így nem volt kérdés, hogy melyik csapat jut tovább, 117-66. A DKKA játékosai közül a fiatal Sverteczki Sára, valamint az új légiós, KK Deans volt kiemelhető, utóbbi ráadásul 22 pontig jutott. 

Másnap a bronzmérkőzésen az az UNI Győr volt a DKKA ellenfele, amellyel két héttel ezelőtt a székesfehérvári MKOSZ-csarnokban már összecsapott. Az első negyed meg is pecsételte Gáll Tamás lányai­nak sorsát, hiszen 40 pontot kaptak, a védekezés nem működött. A következő etapok szorosabbak voltak, de a győri győzelmet nem veszélyeztette egyik sem, 112-82. 

Fantasztikus teljesítményt nyújtott a hétvége során KK Deans
Fotó: Tarr KSC Szekszárd / Somogyi Gábor

– Nem így terveztük ezt a hétvégét. Váratlan felállásban, váratlan akadályokkal kellett megküzdenünk. Ez hellyel-közzel azért sikerült is. Az nyilván nem tesz jót a lelkeknek, hogy mindkét mérkőzésen 110 pont felett kaptunk. Ezen nagyon komolyan dolgoznunk kell. Támadásban viszont átlagban 74 pontot szereztünk, ami rendben van. Az összeszokatlanság ellenére is tudtunk szép dolgokat mutatni, de a kosárlabda nem csak a támadásról szól. A hiányzók visszatérésével szintet fogunk lépni. Akik itt voltak és végigdolgozták a hétvégét, azok előtt le a kalappal, mert nem volt könnyű ez a két nap – értékelt Gáll Tamás vezetőedzőnk a Sió Kupa végén. 

Tarr KSC Szekszárd–Dávid Kornél KA 117-66 (32-15, 26-12, 28-15, 31-24) 
DKKA: K. Deans 22/9, Szücs Lu. 3/3, Ehmann D. 4, Milis L. 2, Vagyon R., Küllős K. 13/3, Dávid M. 12/6, Sverteczki S. 4, Papp L. 6 

Uni Győr–Dávid Kornél KA 112-82 (40-27, 27-19, 20-15, 25-21) 
DKKA: K. Deans 22/3, Szücs Lu. 16/12, Ehmann D. 10, Milis L., Küllős K. 6/3, Dávid M. 21/15, Sverteczki S. 4, Vagyon R., Papp L. 3 

 

