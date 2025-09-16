40 perce
Felszólaltak az NB II-es klubok az MLSZ ellen
Rengeteg témát veséztek ki a klubok. Az NB II-es csapatok a Budapest Honvéd kezdeményezésére találkozót szerveztek, ahol több fontos kérdést is megtárgyaltak. Az esemény legfőbb pontja az MLSZ új Fegyelmi Szabályzatának módosítása volt.
A Budapest Honvéd felkereste a többi NB II-es klubot, hogy több fontos kérdést is tárgyaljanak meg közösen. A 16 csapatból 15 részt is vett a találkozón, amely a Kozármisleny egykori ügyvezetője, Fekete Attila emlékére tiszteletadással kezdődött. Rengeteg témát érintettek az összegyűltek, de a legnagyobb figyelmet az MLSZ nemrégiben bevezetett új Fegyelmi Szabályzatának lehetséges módosítására fordították.
A Fejér vármegyei klubok képviselői megjelentek az NB II-es csapatok gyűlésén
Ahogy azt említettük egy klub nem képviseltette magát, de ez nem Fejér valamelyik csapata volt, hiszen az Aqvital FC Csákvár elnöke, Nagy Sándor, valamint A Videoton FC Fehérvár ügyvzetője, Balogh Attila is jelen volt az eseményen.
Az Aqvital FC közleményéből kiderül, hogy a csapatok sérelmezik, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség attól függetlenül osztja a büntetéseket az obszcén kifejezésekért és rasszista megnyilvánulásokért, hogy azt több ezer, vagy csak néhány szurkoló skandálja. Erre példát is hoztak az összegyűltek, volt olyan csapat, amelyet mindössze öten kísértek el egy idegenbeli meccsre, mégis nagy pénzbüntetést szabtak ki rá egy bekiabálás miatt. A Honvéd álláspontja szerint az is kifogásolható, hogy az MLSZ ellenőrök a jelentéseikben nem rögzítik a kiváltó okokat, amelyek más megvilágításba helyezhetik az adott szituációkat. A gárdák képviselői abban is megegyeztek, hogy óriási problémát okoz az is, hogy az NB I-es és NB II-es klubokra kiszabott büntetési tételek szorzója megegyezik, csak az alapbüntetés mértéke tér el. A résztvevők azt is megállapították, hogy nem tudják megakadályozni az ilyesfajta bekiabálásokat, hozzátették a futball egy olyan sportág, amiben az összes társadalmi réteg reprezentálja magát, ezáltal a lelátókon sosem lesz csend.
Az MLSZ a rasszizmus visszaszorítása érdekében kampányt indított, amely alaposan megosztotta a szurkolói társadalmat.
A klubok a mérkőzésidőpontokat is kifogásolják
Az NB II-es gárdák nem először kezdeményezik, hogy ne csak vasárnap – leszámítva a hétfői tv-s meccseket – lehessen játéknap a másodosztályban. Sportszakmai szempontok és szurkolói viszajelzések alapján is érdemes lenne megfontolni a felvetést. Az Aqvital FC hivatalos oldalán hozzátette, hogy esetükben vasárnap délutánonként előfordulhat, hogy közel azonos ídőpontban lépnek gyepre, mint az NB I-es Puskás Akadémia, az NB III-as Bicskei TC és Tatabánya, vagy mondjuk a megyében szereplő Mór, ezek a települések egyaránt közel vannak Csákvárhoz. Régebben a sárga-kékek rendre pénteken játszották a hazai bajnokikat, aminek köszönhetően nem ütköztek egyik környékbeli együttes meccsével sem.
A vendégszektorok és az MLSZ-képviselete is szóba került
A Honvéd javaslatára a klubok megállapodtak abban, hogy ahol infrastruktuálisan megoldható, ott a létesítmény teljes kapacitásának 10 százalékát, vagy akár többet is elérhetővé teszi a vendég szurkolók számára is, hiszen a mérkőzések mégiscsak a szurkolókért vannak, ha egy csapat engedélyezi, hogy több vendég szurkoló érkezhessen, ne gördítsen akadályt elé a szövetség. Zárásként az MLSZ elnöksége is szóba került, ahol az NB II-es csapatok eddig nem képviseltethették magukat. Ha az elnökségbe nem is kerülhetnek be, legalább az üléseken meghívottként vehessenek részt.