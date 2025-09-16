Felszólaltak az NB II-es klubok az MLSZ ellen

A Budapest Honvéd felkereste a többi NB II-es klubot, hogy több fontos kérdést is tárgyaljanak meg közösen. A 16 csapatból 15 részt is vett a találkozón, amely a Kozármisleny egykori ügyvezetője, Fekete Attila emlékére tiszteletadással kezdődött. Rengeteg témát érintettek az összegyűltek, de a legnagyobb figyelmet az MLSZ nemrégiben bevezetett új Fegyelmi Szabályzatának lehetséges módosítására fordították.

Az NB II-es klubok képviselői gyűlést tartottak

Forrás: honvedfc.hu

A Fejér vármegyei klubok képviselői megjelentek az NB II-es csapatok gyűlésén

Ahogy azt említettük egy klub nem képviseltette magát, de ez nem Fejér valamelyik csapata volt, hiszen az Aqvital FC Csákvár elnöke, Nagy Sándor, valamint A Videoton FC Fehérvár ügyvzetője, Balogh Attila is jelen volt az eseményen.

Az Aqvital FC közleményéből kiderül, hogy a csapatok sérelmezik, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség attól függetlenül osztja a büntetéseket az obszcén kifejezésekért és rasszista megnyilvánulásokért, hogy azt több ezer, vagy csak néhány szurkoló skandálja. Erre példát is hoztak az összegyűltek, volt olyan csapat, amelyet mindössze öten kísértek el egy idegenbeli meccsre, mégis nagy pénzbüntetést szabtak ki rá egy bekiabálás miatt. A Honvéd álláspontja szerint az is kifogásolható, hogy az MLSZ ellenőrök a jelentéseikben nem rögzítik a kiváltó okokat, amelyek más megvilágításba helyezhetik az adott szituációkat. A gárdák képviselői abban is megegyeztek, hogy óriási problémát okoz az is, hogy az NB I-es és NB II-es klubokra kiszabott büntetési tételek szorzója megegyezik, csak az alapbüntetés mértéke tér el. A résztvevők azt is megállapították, hogy nem tudják megakadályozni az ilyesfajta bekiabálásokat, hozzátették a futball egy olyan sportág, amiben az összes társadalmi réteg reprezentálja magát, ezáltal a lelátókon sosem lesz csend.

Az MLSZ a rasszizmus visszaszorítása érdekében kampányt indított, amely alaposan megosztotta a szurkolói társadalmat.