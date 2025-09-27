GoalTalk Podcast: Roncsderbi NB II módra

A nyolcadik fordulóval folytatódik a magyar labdarúgó NB I (fizz liga) és NB II (Merkantil Bank Liga) is, a GoalTalk Podcast ötödik adásában Kelemen Kornél és Szabó Zsolt beszélgetett. Az adás során több témát is érintettek a jelenlévők, a hétvégi mérkőzések mellett az MLSZ rasszizmus visszaszorításáért indított kampányáról, a szigorított bünetésekről, valamint a szurkolói reakciókról is szó volt.

Változó teljesítmények az NB I és az NB II-ben

Fordulatok az NB II-ben

Az NB I és az NB II is rengeteg meglepetést hozott az elmúlt hetekben, egyik csapat sem mehet biztosra. Rengeteg klubnál érződik, hogy még közel sincsenek készen, így olykor "roncsderbi" érzése is lehet az embernek.

