Mai évfordulók
GoalTalk Podcast: Roncsderbi NB II módra

Kelemen Kornél és Szabó Zsolt beszélgetett a GoalTalk Podcast második évad ötödik epizódjában. Az NB I és az NB II nyolcadik fordulója volt terítéken, emellett szóba került az MLSZ és a szurkolók szembenállása.

A nyolcadik fordulóval folytatódik a magyar labdarúgó NB I (fizz liga) és NB II (Merkantil Bank Liga) is, a GoalTalk Podcast ötödik adásában Kelemen Kornél és Szabó Zsolt beszélgetett. Az adás során több témát is érintettek a jelenlévők, a hétvégi mérkőzések mellett az MLSZ rasszizmus visszaszorításáért indított kampányáról, a szigorított bünetésekről, valamint a szurkolói reakciókról is szó volt. 

Változó teljesítmények az NB I és az NB II-ben

Fordulatok az NB II-ben

Az NB I és az NB II is rengeteg meglepetést hozott az elmúlt hetekben, egyik csapat sem mehet biztosra. Rengeteg klubnál érződik, hogy még közel sincsenek készen, így olykor "roncsderbi" érzése is lehet az embernek. 

A teljes adás az alábbi videóban tekinthető meg.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
