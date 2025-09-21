szeptember 22., hétfő

Labdarúgás

7 órája

Szuperhős a kapuban, idegenben jó az iksz is

Címkék#Aqvital FC Csákvár#Szentlőrinc SE#videoton#Lehoczki Bendegúz#NB II#szuperhős

Az Aqvital FC Csákvár 0-0-ás döntetlent játszott a Szentlőrinc ottonában. Izgalmakból nem volt hiány, Simon András fejében maradt a három pont, viszont az újabb kapott gól nélküli NB II-es meccsnek örülhetnek a vendégek, ebben óriási szerepe volt Lehoczki Bendegúznak, aki bravúrt-bravúrra halmozott.

Kelemen Kornél

Az Aqvital FC Csákvár a Szentlőrinc SE otthonába utazott az NB II 7. fordulójában. A Fejér vármegyei klub jó előjelekkel készülhetett, hiszen múlt héten továbbjutott a Magyar Kupában, ezzel szemben vendéglátója a Videoton otthonában szaladt bele egy 3-0-ás pofonba. 

Lehoczki Bendegúz ezúttal is pontot mentett a Csákvárnak az NB II-ben
Lehoczki Bendegúz ezúttal is pontot mentett a Csákvárnak az NB II-ben
Fotó: Szabó Zsolt / FMH archív

Az NB II-ben a 0-0 sem unalmas

A Szentlőrinc piros-feketében, a Csákvár pedig tiszta kék szerelésben lépett pályára. Tóth Balázs legénységén már az első percektől kezdve érződött a szervezettség, a kaput egy valóságos kínai nagy fal védte. Az első komolyabb lehetőségig a 11. percig kellett várni, ekkor Ominger Bence lódult meg a bal szélen, egy szép cselt követően a hosszú sarok mellé tekert. ezt követően az Aqvital FC-nek a saját ketrece előtt adódott dolga, Umathum Ádám fejelt ki egy remek felívelést. A 19. percben sikerült a túljárni a védők eszén, azonban Lehoczki Bendegúz már túl nagy falatnak bizonyult. Az első félidő maradékában inkább a középpályán zajlott a játék, viszont a hazaiak többször is veszélyeztettek, de gól nem született. 

A fordulást követően Nyári Patrik állt közel a gólszerzéshez, 15 méterről eresztett el egy lövést, azonban Lehoczki óriási bravúrral kitolta azt. A 60. percben Lehoczki is csak szemlélte az eseményeket, szerencséjére Bőle Lukács távoli próbálkozása elkerülte a kaput. A legnagyobb izgalmak az utolsó percekre jutottak, három perccel a rendes játékidő letelte előtt Nagy Richárd kapott bele egy labdába, ami már úgy tűnt átjut a gólvonalon, ekkor viszont szuperhős módjára érkezett Lehoczki, aki földöntúli bravúrral mentette meg csapatát. A slusszpoén csak ezután jöhetett volna, a csereként beállt Simon András  közelről fejelhetett, azonban ez is elkerülte a kaput, így maradt a pontosztozkodás. 

 

