Szuperhős a kapuban, idegenben jó az iksz is

Az Aqvital FC Csákvár a Szentlőrinc SE otthonába utazott az NB II 7. fordulójában. A Fejér vármegyei klub jó előjelekkel készülhetett, hiszen múlt héten továbbjutott a Magyar Kupában, ezzel szemben vendéglátója a Videoton otthonában szaladt bele egy 3-0-ás pofonba.

Lehoczki Bendegúz ezúttal is pontot mentett a Csákvárnak az NB II-ben

Fotó: Szabó Zsolt / FMH archív

Az NB II-ben a 0-0 sem unalmas

A Szentlőrinc piros-feketében, a Csákvár pedig tiszta kék szerelésben lépett pályára. Tóth Balázs legénységén már az első percektől kezdve érződött a szervezettség, a kaput egy valóságos kínai nagy fal védte. Az első komolyabb lehetőségig a 11. percig kellett várni, ekkor Ominger Bence lódult meg a bal szélen, egy szép cselt követően a hosszú sarok mellé tekert. ezt követően az Aqvital FC-nek a saját ketrece előtt adódott dolga, Umathum Ádám fejelt ki egy remek felívelést. A 19. percben sikerült a túljárni a védők eszén, azonban Lehoczki Bendegúz már túl nagy falatnak bizonyult. Az első félidő maradékában inkább a középpályán zajlott a játék, viszont a hazaiak többször is veszélyeztettek, de gól nem született.

A fordulást követően Nyári Patrik állt közel a gólszerzéshez, 15 méterről eresztett el egy lövést, azonban Lehoczki óriási bravúrral kitolta azt. A 60. percben Lehoczki is csak szemlélte az eseményeket, szerencséjére Bőle Lukács távoli próbálkozása elkerülte a kaput. A legnagyobb izgalmak az utolsó percekre jutottak, három perccel a rendes játékidő letelte előtt Nagy Richárd kapott bele egy labdába, ami már úgy tűnt átjut a gólvonalon, ekkor viszont szuperhős módjára érkezett Lehoczki, aki földöntúli bravúrral mentette meg csapatát. A slusszpoén csak ezután jöhetett volna, a csereként beállt Simon András közelről fejelhetett, azonban ez is elkerülte a kaput, így maradt a pontosztozkodás.