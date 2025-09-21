szeptember 21., vasárnap

Labdarúgás

2 órája

Csákváron is evés közben jön meg az étvágy

Címkék#Aqvital FC Csákvár#Farkas Aurél#Videoton#NB II#MOL Magyar Kupa#Szentlőrinc

Remek a hangulat Csákváron. Az Aqvital FC jelenleg az NB II-es tabella második feljutást érő helyén áll, a hetedik körben a nyolcadik Szentlőrinc SE otthonába látogat. A találkozó előtt a Fejér vármegyeiek csapatkapitányával, Farkas Auréllal beszélgettünk.

Kelemen Kornél

Remekül rajtolt az Aqvital FC Csákvár, hat forduló után az NB II-es tabella második helyén áll. Tóth Balázs legénysége eddig mindössze 4 gólt kapott, ami a legkevesebb a bajnokságban. Vasárnap 16 órától a Szentlőrinc otthonában lép pályára. A Baranya vármegyeiek az előző héten a Videoton otthonában szaladtak bele egy 3-0-ás vereségbe, így búcsúztak a MOL Magyar Kupa küzdelmeitől. Ezzel szemben a Fejér vármegyeiek kivívták a továbbjutást a Gyirmót FC Győr otthonában.

Farkas Aurél az NB II-es Csákvár csapatkapitánya
Forrás: Kricskovics Antal / FMH Archív

Az NB II-es Csákvár legnagyobb erőssége

A Szentlőrinc elleni bajnoki előtt a feol.hu Farkas Auréllal az Aqvital FC csapatkapitányával beszélgetett. A rutinos játékos elárulta, hogy mi csapata legnagyobb erőssége, valamint szóba került az is, hogy a bennmaradás vagy a feljutás a célja a gárdának.

A teljes interjút az alábbi videóban tekintheti meg.

 

