NB I

57 perce

Összeomlás a végén, ismét kikapott a Puskás Akadémia

Az elmúlt hetekben nem úgy jött ki a lépés a Puskás Akadémiának, mint ahogy elképzelték. Hornyák Zsolt csapata továbbra sem talált vissza a győzelem útjára, kétszer is előnybe került, azonban végül 3-2-re nyert a Paks.

Kelemen Kornél

A Puskás Akadémia a Paks elleni meccset megelőzően a Ferencváros otthonában diadalmaskodott utoljára, ezt követően a DVSC-től és az ETO FC Győr-től is kikapott, valamint a DVTK-val játszott döntetlent az NB I-ben. 

Németh András megszerezte első gólját az NB I-ben, ennek ellenére kikapott a csapata
Forrás: Puskás Akadémia / Facebook

Remekül kezdett a Puskás Akadémia, úgy tűnt ismét nyer az NB I-ben

A meccset kiválóan kezdték a vendégek, Lukács Dániel révén már a 8. percben megszerezték a vezetést, 0-1. A találatot követően felébredt a Paks, hamar át is vették a kezdeményezést, a Puskás Akadémia játéka az előző fordulókhoz hasonlóan most is akadozott. A félidő végéhez közeledve Gyurkits Gergő egalizált, 1-1

A második etapra Böde Dánielt is pályára küldte Bognár György, ezzel frissítve a támadósort, a vendégek nem cseréltek. A 49. percben ismét előnybe került a felcsúti alakulat, Németh András szerezte meg első gólját a csapat szerelésében, 1-2. A magyar válogatott támadó több mint két év után szerzett bajnoki gólt, legutóbb 2023 februárjában a Heidenheim ellen jött ez össze. A gólt követően valósággal a kapuja elé szögezte ellenfelét a zöld mezes gárda, Tóth Barna már a 63. percben eltűntette a különbséget, azonban ezt a videóbíró érvénytelenítette. Nem sokkal később szerzett még egy szabálytalan gólt a támadó, semmi sem akart összejönni a Tolna vármegyeieknek, úgy tűnt Nagy Zsolték rossz sorozata megszakad. A 87. percben egy kezezés miatt büntetőt fújt a játékvezető, az ítéletet Gyurkits értékesítette, 2-2. A játék képét figyelembe véve, az egy pont megszerzése sem tűnt rossz forgatókönyvnek a Puskás Akadémia számára, de a paksiak másképp vélekedtek. A ráadásban Windecker József lőtt egyszépségdíjas gólt külsővel, 3-2. Bár még voltak helyzetei a vendégeknek, de az egyenlítés Nagy Zoárd lábában maradt.

A Puskás Akadémia már négy mérkőzés óta nyeretlen az NB I-ben.

 

