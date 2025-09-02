1 órája
Mulatósból sem volt hiány (galéria, videó)
Az Aqvital FC Csákvár vasárnap este hazai pályán 1-0-ra legyőzte az Ajkát az NB II-ben. A mérkőzést követően hatalmas ünneplés vette kezdetét, jól lehetett hallani, óriási bulit csaptak az öltőzőben, mulatósból sem volt hiány. A lefújást követően Tóth Balázs értékelte a látottakat, Bányai Péter pedgi elárulta ki felelt a zenéért.
Óriási ünneplés vette kezdetét a lefújás után
Forrás: Aqvital FC Csákvár / Facebook
Az Aqvital FC Csákvár az NB II 6. fordulójában egy végletekig kiélezett meccsen 1-0-ra legyőzte az Ajka együttesét. A Fejér vármegyei klub játékosai, stábtagjai és szurkolói is kitörő örömmel fogadták az újabb három pontot. A sárga-kékek ezzel a sikerrel pontszámban utolérték az éllovas Mezőkövesdet, csak a kevesebb lőtt gól miatt szorulnak a második helyre.
Megtudtuk kik felelnek a mulatósért
A találkozó után a győztes gólt szerző Bányai Pétertől többek között megtudtuk kik felelnek az öltözőben szóló zenéért, valamint első találatáról és a remek hangulatról is beszélt.
AFC Csákvár-FC Ajka NB II-es labdarúgó-mérkőzésFotók: Kricskovics Antal
Bányai Pétert követően az Aqvital FC Csákvár vezetőedzője, Tóth Balázs is nyilatkozott a feol.hu-nak. A teljes értékelések az alábbi videóban tekinthetőek meg.