Mulatósból sem volt hiány (galéria, videó)

Az Aqvital FC Csákvár az NB II 6. fordulójában egy végletekig kiélezett meccsen 1-0-ra legyőzte az Ajka együttesét. A Fejér vármegyei klub játékosai, stábtagjai és szurkolói is kitörő örömmel fogadták az újabb három pontot. A sárga-kékek ezzel a sikerrel pontszámban utolérték az éllovas Mezőkövesdet, csak a kevesebb lőtt gól miatt szorulnak a második helyre.

Jogosan szólt a mulatós, második helyen a Csákvár

Forrás: MLSZ adatbank

Megtudtuk kik felelnek a mulatósért

A találkozó után a győztes gólt szerző Bányai Pétertől többek között megtudtuk kik felelnek az öltözőben szóló zenéért, valamint első találatáról és a remek hangulatról is beszélt.