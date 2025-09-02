szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

28°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Óriási ünneplés

2 órája

Mulatósból sem volt hiány (galéria, videó)

Címkék#Aqvital FC Csákvár#mulatós#Bányai Péter#NB II#Tóth Balázs

Az Aqvital FC Csákvár vasárnap este hazai pályán 1-0-ra legyőzte az Ajkát az NB II-ben. A mérkőzést követően hatalmas ünneplés vette kezdetét, jól lehetett hallani, óriási bulit csaptak az öltőzőben, mulatósból sem volt hiány. A lefújást követően Tóth Balázs értékelte a látottakat, Bányai Péter pedgi elárulta ki felelt a zenéért.

Kelemen Kornél
Mulatósból sem volt hiány (galéria, videó)

Óriási ünneplés vette kezdetét a lefújás után

Forrás: Aqvital FC Csákvár / Facebook

Az Aqvital FC Csákvár az NB II 6. fordulójában egy végletekig kiélezett meccsen 1-0-ra legyőzte az Ajka együttesét. A Fejér vármegyei klub játékosai, stábtagjai és szurkolói is kitörő örömmel fogadták az újabb három pontot. A sárga-kékek ezzel a sikerrel pontszámban utolérték az éllovas Mezőkövesdet, csak a kevesebb lőtt gól miatt szorulnak a második helyre.

Jogosan szólt a mulatós, második helyen a Csákvár
Jogosan szólt a mulatós, második helyen a Csákvár
Forrás: MLSZ adatbank

Megtudtuk kik felelnek a mulatósért

A találkozó után a győztes gólt szerző Bányai Pétertől többek között megtudtuk kik felelnek az öltözőben szóló zenéért, valamint első találatáról és a remek hangulatról is beszélt.

AFC Csákvár-FC Ajka NB II-es labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Kricskovics Antal

Bányai Pétert követően az Aqvital FC Csákvár vezetőedzője, Tóth Balázs is nyilatkozott a feol.hu-nak. A teljes értékelések az alábbi videóban tekinthetőek meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu