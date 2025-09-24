szeptember 24., szerda

69 találat született a harmadik vonalban

1 órája

Most sem voltak híján a góloknak

Címkék#megye III labdarúgó bajnokság#labdarúgás#megye III

A vármegyei III. osztályú labdarúgó bajnokság 3. fordulójában Északon folytatta menetelését a Lovasberény csapata, amely szoros mérkőzésen nyert Pátkán, a Keleti csoportban sziporkázott a Szabadegyháza, és a Pázmánd-Kápolnásnyék II. gárdája, míg Délen kilencgólos meccset nyert meg a Káloz legénysége, többek között Mayer Dávid klasszikus mesternégyesének is köszönhetően, a Kőszárhegy pedig hetet hintett a Sárszentágotának.

Káldor András
Most sem voltak híján a góloknak

Porvázsnyik Máté (kék, Pázmánd-Kápolnásnyék II.) háromszor vette be a Zichyújfalu kapuját

Fotó: Kricskovics Antal

ÉSZAKI CSOPORT

Pátka II. (8.) – Lovasberény (1.) 2–3 (1–1)
Vezette: Balla Richárd.
Pátka II.: Berkeszi – Tóth M. (Laky), Sági, Pőcze, Tóth K. - Csidei, Szabó B. (Dobosi), Osztotics, Lezsák - Finián (Balazsek), Almási. Vezetőedző: Szabó Bence Gergő.
Lovasberény: Berkeszi – Szegvári, Soós, Király Á., Fessler - Nagy B. (Hollósi), Potornai (Magyar Zs.), Rácz, Tóth D. (Lázár) - Nyizsnyik, Holló (Boncz). Csapatvezető: Paudics Péter Attila.  
Gól: Tóth K. (26.), Almási (76.), ill. Potornai (42.), Lázár (47.), Király Á. (78.).

Újbarok (5.) – Etyek II. (7.) 4–1 (2–1)
Vezette: Oláh Sándor.
Újbarok: Demeter – Mátrai, Bivál, Kalocsa, Hollósy (Fekete) - Gyenge, Kocsner (Tóvári), Zágoni L., Erdélyi - Szárneczky (Szabó G.), Ladányi. Csapatvezető: Teuschler János.
Etyek II.: Zorkóczy V. – Zorkóczy K., Garancsy (Moharos), Papp B., Kállai - Heller (Miskolczi), Polgár (Szikszay), Nagy N. Szabó L. (Bartha) - Komlósi, Puskás (Debreceni).
Gól: Gyenge (89., 93.), Mátrai (10.), Kocsner (27.), ill. Zorkóczy K. (8.).

Magyaralmás (6.) – Mány II.-Csabdi (2.) 1–2 (1–1)
Vezette: Babik Gyula.
Magyaralmás: Rideg – Ruzsinkó, Szántó (Fang), Perina L., Krajcsovics - Borbély (Simicska), Pap, Németh Á., Mészáros M. - Németh P. (Tóth M.), Perina M.
Mány II.-Csabdi: Szabó Zs. – Schmidt (Földes), Juhász L., Radovics D., Bécsi - Ferenczik, Radovics M., Sólyom (Cserkuti), Palkovics (Csordás) - Vindics (Sipos), Huszárovics.
Gól: Krajcsovics (14.), ill. Radovics D. (45.), Radovics M. (84.).

Iszkaszentgyörgy (4.) – Csókakő (9.) 2–1 (2–0)
Vezette: Kovács Zoltán.
Iszkaszentgyörgy: Németh Zs. – Papp K., Winkelman, Gál Dániel, Nemes (Balla T.) - Lehota (Szunoman), Fábián (Néma), Szakács, Balla K. - Nyers, Szonda (Gál Dávid).
Csókakő: Weiger – Virág, Jakab (Szabó L.), Pintér B., Falusi (Földes) - Szabó Sz. (Kasó), Varga Z., Németh L., Erős - Kabáczy, Tóvári. Edző: Farkas István.
Gól: Lehota (15.), Nemes (44.), ill. Tóvári (58.).
Szabadnapos: Söréd (3.).

A góllövőlista állása:
1. Gyenge Szabolcs (Újbarok), Tábi Benedek Péter (Söréd) 3-3 gól
2. Bőhm Levente, Holló Richárd, Nyizsnyik Zoltán, Potornai Máté (mind Lovasberény), Krajcsovics Péter, Németh Péter (mindkettő Magyaralmás), Lehota Gergő (Iszkaszentgyörgy), Mátrai Antal (Újbarok), Radovics Márton, Sólyom Tamás (mindkettő Mány II.-Csabdi) 2-2 gól.

KELETI CSOPORT

Besnyő (8.) – Tordas-Gyúró Egyetértés (2.) 0–3 (0–2)
Vezette: Szűcs Zoltán.
Besnyő: Králl – Kurucz L., Nap K., Oroszi, Beri A. (Nap I.) - Koller (Kurucz M.), Tálas, Mónos, Kurucz Gy. - Beri K., Král. Csapatvezető: Petkes András.
Tordas-Gyúró Egyetértés: Vadas – Huszár, Dara (Muskovics-Bolváry), Hermann (Szalay), Csáky - Oláh, Serák A., Vetró, Szilágyi - Kovács D., Csóti (Antoni-Teket). Csapatvezető: Serák Tamás.
Gól: Kovács D. (39.), Csóti (45.), Oláh (48.).

Rácalmás (6.) – Baracska-Kajászó (5.) 5–3 (4–2)
Vezette: Kovács Benjámin Dominik.
Rácalmás: Berek – Nagy B. (Homolya), Pinte F., Tóth Z., Balogh R. - Juhos, Morva (Erdei), Jeney, Hornyák (Molnár V.) - Pinte Sz. (Rácz), Horváth R. (Gurisatti). Csapatvezető: Papp Péter.
Baracska-Kajászó: Varga A. – Csik (Tarczali), Pintér R., Budai, Tapolcsányi - Pfeiffer, Pintér B., Kóti L., Siklódi (Horváth B.) - Tejfel (Bélley), Kóti B. (Farsang).
Gól: Horváth R. (10., 16), Nagy B. (33.), Balogh R. (45.), Pinte Sz. (68.), ill. Tejfel (5.), Kóti L. (21.), Horváth B. (85.).

Szabadegyháza (1.) – Kulcs (12.) 8–0 (5–0)
Vezette: Kerkuska Miklós.
Szabadegyháza: Nochta – Tóth D., Sági (Vida), Bartos, Koncz - Horváth Á., Oláh (Bernáth), Rátkai, Virág - Kovács M. (Karbacz), Kotulák A. (Kotulák I.). Csapatvezető: Paksi Péter.
Kulcs: Kolmankó – Osváth, Mészáros R., Bilkej (Posch), Nagy L. - Sebestyén, Varga D., Tomor (Szabó B.), Herczog - Varjas, Seres.
Gól: Koncz (21., 57.), Rátkai (41., 79.), Sebestyén (26., öngól), Kovács M. (29.), Horváth Á. (32.), Karbacz (61.).

Dinnyés (4.) – Velence II. (9.) 2–0 (1–0)
Vezette: Stamber Martin.
Dinnyés: Dimitrov – Hajdu, Csicsári, Pintér Á., Csík (Major) - Szekely (Bengyik), Kiss S. (Kovács M.), Baki (Hideg), Baksa - Lakatos, Hajdú (Wéber). Csapatvezető: Hercsik Zalán.
Velence II.: Oláh P. – Tőzsér, Pándi (Badics), Oláh D. (Fischl), Ács – Kővári K. (Kőrösi), Bíró (Liptai), Tövisháti, Beke (Tóth B.) - Melczer, Rigó.
Gól: Pintér (40., 51.).
Kiállítva: Oláh P. (15.).

Zichyújfalu (10.) – Pázmánd - Kápolnásnyék II. (3.) 2–7 (2–5)
Vezette: Takács Róbert.
Zichyújfalu: Ács – Kovács M. (Karácsony Kornél, Karácsony Kristóf), Sebestyén, Horváth N., Szaniszló - Pápai, Németh Z., Szonda, Vámosi (Kovács B.) - Majzer (Bars), Fehérvári.
Pázmánd - Kápolnásnyék II.: Márta – Szilágyi, Lőrincz B., Vagyóczki N. (Kocsis V.), Mocsári (Nagy Zs.) - Jung (Czakó P.), Domak (Czakó B.), Varga J., Őri (Joao) - Tóth O., Porvázsnyik. Csapatvezető: Domonics Zoltán.
Gól: Horváth N. (5.), Németh Z. (42.), ill. Lőrincz B. (14., 36., 88.), Porvázsnyik (9., 27., 55.), Jung (15.).

Hivatalos bejelentés érkezett a Ráckeresztúr csapatától, hogy az eredetileg 2025.09.21. 16:00 órára kiírt Pusztaszabolcs (7.) – Ráckeresztúr (11.) mérkőzésen a Ráckeresztúr csapata nem tud megjelenni, így a mérkőzés elmaradt. A találkozó 3 pontját 3-0-as gólkülönbséggel a Pusztaszabolcs együttese kapta. 

A góllövőlista állása:
1. Porvázsnyik Máté (Pázmánd-Kápolnásnyék II.) 7 gól
2. Horváth Ádám (Szabadegyháza), Oláh Béla (Tordas-Gyúró Egyetértés) 6-6 gól
3. Kurucz György (Besnyő), 4-4 gól

DÉLI CSOPORT

Dég (1.) – Alap (7.) 3–1 (1–1)
Vezette: Schäffer Csaba.
Dég: Tóth P. (Sümegi) – Hajgató (Sörös), Bacsi, Baki, Kicska - Farkas T., Mózes, Varga A., Grega - Horváth F., Hechlovszki (Vései). Csapatvezető: Magasföldi Csaba.
Alap: Szalai A. – Lengyel, Kiss M., Szemler, Fenekes - Kaszás P., Lakatos, Bauer, Debreceni - Varjas, Kaszás M. 
Gól: Vései (47., 80.), Varga A. (9.), ill. Fenekes (42.).
Kiállítva: Mózes (55.).

Kőszárhegy (5.) – Sárszentágota (8.) 7–1 (3–0)
Vezette: Obuch Zoltán.
Kőszárhegy: Szabó R. (Mohácsi) – Pereczes P., Andrásy, Marcz (Nyikos), Vágner T. - Szép (Chrisztóf), Vágner V., Pereczes I., László - Balogh R. (Potyondi), Horváth B.
Sárszentágota: László – Hajdinger, Pénzes, Virág L. (Sereg), Csere - Németh II. Zsolt, Mátyus, Kuczi, Virág F. - Nagy M., Killer D. Vezetőedző: Szilágyi Szabolcs.
Gól: Pereczes I. (14., 67., 71.), Andrásy (20.), Balogh R. (21.), Vágner V. (62.), Vágner T. (65.), ill. Pénzes (59.).

Vajta (4.) – Tác-Csősz (3.) 0–0
Vezette: Szűcs Zoltán.
Vajta: Sebestyén – Rupa, Mészáros T., Csányi K., Tángli - Kovács D., Kovács N., Balogh K., Csányi B. - Németh J. (Sárközi), Kovács A.
Tác-Csősz: Szopori – Bindics, Végh, Szilágyi (Illó), Müller (Farkasréti), Kisari - Réti (Kovács A.), Aradi, Németh M. - Méreg, Farádi (Kovács J., Baráth). Vezetőedző: Magda Csaba.

Cece (9.) – Káloz (2.) 4–5 (3–1)
Vezette: Koczka László Donát.
Cece: Kristóf – Csányi (Potyondi), Lak, Tóth I., Bagi – Boros G., Büki, Kovács Z., Budai - Hersics (Lénárt), Nagy B.
Káloz: Krautmann – Takács T., Luta (Keszei), Kassai J., Gál B. (Örkényi) - Kassai D., Mayer, Szabó J., Pál P. (Cövek) - Tóth B. (Rábai), Kassai Cs.
Gól: Nagy B. (5., 37.), Kovács Z. (22., 67.), ill. Mayer (25., 47., 48., 83.), Örkényi (91.).
Szabadnapos: Sárbogárd II. (6.).

A góllövőlista állása:
1. Mayer Dávid (Káloz) 6 gól
2. Csányi Miklós (Vajta) 5 gól
3. Pereczes István (Kőszárhegy) 3 gól

 

