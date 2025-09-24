Most sem voltak híján a góloknak

ÉSZAKI CSOPORT

Pátka II. (8.) – Lovasberény (1.) 2–3 (1–1)

Vezette: Balla Richárd.

Pátka II.: Berkeszi – Tóth M. (Laky), Sági, Pőcze, Tóth K. - Csidei, Szabó B. (Dobosi), Osztotics, Lezsák - Finián (Balazsek), Almási. Vezetőedző: Szabó Bence Gergő.

Lovasberény: Berkeszi – Szegvári, Soós, Király Á., Fessler - Nagy B. (Hollósi), Potornai (Magyar Zs.), Rácz, Tóth D. (Lázár) - Nyizsnyik, Holló (Boncz). Csapatvezető: Paudics Péter Attila.

Gól: Tóth K. (26.), Almási (76.), ill. Potornai (42.), Lázár (47.), Király Á. (78.).

Újbarok (5.) – Etyek II. (7.) 4–1 (2–1)

Vezette: Oláh Sándor.

Újbarok: Demeter – Mátrai, Bivál, Kalocsa, Hollósy (Fekete) - Gyenge, Kocsner (Tóvári), Zágoni L., Erdélyi - Szárneczky (Szabó G.), Ladányi. Csapatvezető: Teuschler János.

Etyek II.: Zorkóczy V. – Zorkóczy K., Garancsy (Moharos), Papp B., Kállai - Heller (Miskolczi), Polgár (Szikszay), Nagy N. Szabó L. (Bartha) - Komlósi, Puskás (Debreceni).

Gól: Gyenge (89., 93.), Mátrai (10.), Kocsner (27.), ill. Zorkóczy K. (8.).

Magyaralmás (6.) – Mány II.-Csabdi (2.) 1–2 (1–1)

Vezette: Babik Gyula.

Magyaralmás: Rideg – Ruzsinkó, Szántó (Fang), Perina L., Krajcsovics - Borbély (Simicska), Pap, Németh Á., Mészáros M. - Németh P. (Tóth M.), Perina M.

Mány II.-Csabdi: Szabó Zs. – Schmidt (Földes), Juhász L., Radovics D., Bécsi - Ferenczik, Radovics M., Sólyom (Cserkuti), Palkovics (Csordás) - Vindics (Sipos), Huszárovics.

Gól: Krajcsovics (14.), ill. Radovics D. (45.), Radovics M. (84.).

Iszkaszentgyörgy (4.) – Csókakő (9.) 2–1 (2–0)

Vezette: Kovács Zoltán.

Iszkaszentgyörgy: Németh Zs. – Papp K., Winkelman, Gál Dániel, Nemes (Balla T.) - Lehota (Szunoman), Fábián (Néma), Szakács, Balla K. - Nyers, Szonda (Gál Dávid).

Csókakő: Weiger – Virág, Jakab (Szabó L.), Pintér B., Falusi (Földes) - Szabó Sz. (Kasó), Varga Z., Németh L., Erős - Kabáczy, Tóvári. Edző: Farkas István.

Gól: Lehota (15.), Nemes (44.), ill. Tóvári (58.).

Szabadnapos: Söréd (3.).

A góllövőlista állása:

1. Gyenge Szabolcs (Újbarok), Tábi Benedek Péter (Söréd) 3-3 gól

2. Bőhm Levente, Holló Richárd, Nyizsnyik Zoltán, Potornai Máté (mind Lovasberény), Krajcsovics Péter, Németh Péter (mindkettő Magyaralmás), Lehota Gergő (Iszkaszentgyörgy), Mátrai Antal (Újbarok), Radovics Márton, Sólyom Tamás (mindkettő Mány II.-Csabdi) 2-2 gól.