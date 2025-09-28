A fehérvári Mórocza Andrea lett a női mezőny győztese a Spartathlonon (videóval)

A Spartathlon történetében eddig hét alkalommal diadalmaskodott magyar női versenyző. Lubics Szilvia háromszor, Maráz Zsuzsanna kétszer győzött, míg Nagy Katalin két alkalommal ért célba elsőként, igaz, utóbbi az Egyesült Államok színeiben. Most Mórocza Andrea írta tovább ezt a dicsőséges hagyományt.

Mórocza Andrea a női mezőny győztese a Spartathlonon.

Forrás: Sparta Photography Club

Mórocza Andrea, a fehérvári futó sikerei

A statisztikák szerint a fehérvári Mórocza Andrea 2018 óta fut ultratávokat, és már eddig is komoly eredményekkel hívta fel magára a figyelmet. Tavaly a négyszakaszos Balaton Szupermaratont nyerte meg, 2023-ban a 160 kilométeres Korinthoszt hódította meg, idén pedig a tavaszi Ultrabalatonon aratott emlékezetes sikert – abszolút győztesként, új pályacsúccsal.

Idén áprilisban mi is beszámoltunk arról, hogy Mórocza Andrea történelmet írt a Balaton körül futott 211 kilométeres versenyen: közel 40 perccel verte a legjobb férfit, új női pályacsúccsal, és abszolút győztesként ért célba. Ahogy akkor fogalmaztunk:

„Így kell egy csapásra híressé válni! Az Ultrabalaton történetében másodszor fordult elő, hogy női futó lett az abszolút győztes, ráadásul Mórocza új női pályacsúcsot állított fel.”

A „mosolygós lány” – ahogy a futótársak és szurkolók gyakran nevezik – a sportban mindig megtalálja a nyugalmat és a belső erőt. Portálunknak korábban úgy nyilatkozott: számára a futás meditáció, amelyben nemcsak teljesít, hanem lelkileg is feltöltődik.