1 órája
A fehérvári Mórocza Andrea lett a női mezőny győztese a Spartathlonon (videóval)
Újabb magyar siker született a világ egyik legkeményebb ultrafutóversenyén, a Spartathlonon: nők között a fehérvári Mórocza Andrea haladt át elsőként a célvonalon. A székesfehérvári sportoló 25 óra 9 perc 6 másodperc alatt teljesítette a 246 kilométeres távot Athén és Spárta között. Az elképesztő eredménnyel nemcsak a női mezőny legjobbja lett, hanem abszolútban is a hetedik helyen végzett, mindössze hat férfi tudta megelőzni.
A Spartathlon történetében eddig hét alkalommal diadalmaskodott magyar női versenyző. Lubics Szilvia háromszor, Maráz Zsuzsanna kétszer győzött, míg Nagy Katalin két alkalommal ért célba elsőként, igaz, utóbbi az Egyesült Államok színeiben. Most Mórocza Andrea írta tovább ezt a dicsőséges hagyományt.
Mórocza Andrea, a fehérvári futó sikerei
A statisztikák szerint a fehérvári Mórocza Andrea 2018 óta fut ultratávokat, és már eddig is komoly eredményekkel hívta fel magára a figyelmet. Tavaly a négyszakaszos Balaton Szupermaratont nyerte meg, 2023-ban a 160 kilométeres Korinthoszt hódította meg, idén pedig a tavaszi Ultrabalatonon aratott emlékezetes sikert – abszolút győztesként, új pályacsúccsal.
Idén áprilisban mi is beszámoltunk arról, hogy Mórocza Andrea történelmet írt a Balaton körül futott 211 kilométeres versenyen: közel 40 perccel verte a legjobb férfit, új női pályacsúccsal, és abszolút győztesként ért célba. Ahogy akkor fogalmaztunk:
„Így kell egy csapásra híressé válni! Az Ultrabalaton történetében másodszor fordult elő, hogy női futó lett az abszolút győztes, ráadásul Mórocza új női pályacsúcsot állított fel.”
A „mosolygós lány” – ahogy a futótársak és szurkolók gyakran nevezik – a sportban mindig megtalálja a nyugalmat és a belső erőt. Portálunknak korábban úgy nyilatkozott: számára a futás meditáció, amelyben nemcsak teljesít, hanem lelkileg is feltöltődik.
Negyven percet vert a legjobb férfira Mórocza Andrea, az Ultrabalaton abszolút győztese (videó)
Mórocza Andrea: A Balaton a miénk, magyaroké, nem hagyhattam, hogy külföldi nyerjen
A legendás verseny
A Spartathlon különlegessége, hogy történelmi gyökerei egészen az ókorig nyúlnak vissza. A hagyomány szerint Kr. e. 490-ben egy athéni futár, Pheidippidész másfél nap alatt tette meg a Spártáig vezető 246 kilométert, hogy segítséget kérjen a perzsák elleni harcban. A modernkori versenyt 1983 óta rendezik meg, és mára a világ egyik legnagyobb presztízsű ultramaratonjává vált. Az idei volt a 42. kiírás – amelynek magyar bajnoka lett a nőknél Mórocza Andrea.