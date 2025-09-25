szeptember 25., csütörtök

Bemutatók, toborzók az egészség jegyében

2 órája

Az MKOSZ-teremben várják a sportolni vágyókat

Szeptember 28-án, vasárnap 10-től 14 óráig a sport, az egészség és a közösségi érzés lesz főszerepben a székesfehérvári MKOSZ-csarnokban, a Ligetsoron.

Horog László

A Vidámparki tónál található létesítményben a Kodolányi János Egyetem, a Kodolányi-Feketehegy SE, a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia és a Cutler Fehérvár és összefogásával egy minden korosztályt megszólító, ingyenes rendezvény várja az érdeklődőket. Látványos sportprogramokat szerveznek minden korosztálynak, a rendezvényen izgalmas bemutatók és toborzók segítenek a gyerekeknek és fiataloknak felfedezni a mozgás örömét. Futsal bemutató edzéseket, egyben toborzót tartanak az U9-től egészen az U17-es korosztály számára, továbbá a kosárlabdával is megismerkedhetnek, a palánk alatt a DKKA női, NB I-es csapatának tagjaival gyakorolhatnak. 

Edzés a DKKA-nál, a képen Gáll Tamás vezetőedző és Laufer Gabriella. A női kosarasok vasárnap délelőtt közösen gyakorolnak az érdeklődőkkel az MKOSZ-teremben
Forrás: DKKA

A női kosarasok tehát mozgalmas hétvégét bonyolítanak, lévén egy nappal korábban, szeptember 27-én, szombaton, 18 órakor hazai pályán, az Alba Regia Sportcsarnokban kezdik az élvonalbeli bajnokságot, fogadják az első fordulóban az NKA Universitas Pécs együttesét, másnap pedig már az MKOSZ-teremben népszerűsítik a kosárlabdát. A férfi futsalosok az U7-es korosztályban rendelkeznek csapatokkal, felnőtt együttesük jelenleg az NB III-ban szerepel. Az első csapat nagy célokkal vág az új bajnokságnak, a 2025-26-os idényben egyértelmű céljuk a feljutás a hazai második vonalba. 

Azon gyerekek, tinédzserek, felnőttek, akik még nem határoztak a sportágválasztásról, ezen a délelőttön és kora délutánon közelebb kerülhetnek a döntéshez. Tréninget vezetnek és táplálkozási tanácsadást tartanak a Cutler Fehérvár edzői is, az Európai Sporthét keretében, szintén az egészséges életmód jegyében. A sportcsarnokban nemcsak a mozgás kerül középpontba, a szakemberek hasznos életmód- és táplálkozási tippekkel segítenek, a sportolni vágyók hogyan tehetik mindennapjaikat aktívabbá és egészségesebbé. 

 

