Videón, ahogy Michael van Gerven egy kebabozóban verekedett

Óriási botrányba keveredett a háromszoros dartsvilágbajnok. Michael van Gerwen a hollandiai Den Boschban verekedett egy kebabozóban.

Szabó Zsolt

Michael van Gerwen mindig is a megosztó játékosok közé tartozott. Többször előfordult, hogy a mérkőzései során kifütyülte a közönség, sőt volt hogy sörrel locsolták meg a mérkőzés előtti bevonuláson. A háromszoros holland darts–világbajnokot  karrierje során mindig is az intenzív jelenlét, a határozottság és a heves érzelmi kitörések jellemezték.

Michael van Gerwen
Michael van Gerwen-t sok szurkoló nem szívleli, ezzel a botrányával pedig csak rontott a hírnevén.
Fotó: PDC

 Most azonban igen nagy botrányt okozott. Den Boschban, Michael van Gerwen verekedett össze valakivel egy kebabozóban. Elmondása szerint egy férfi a konyhából jött felé egy vita után, majd a helyzet gyorsan elmérgesedett, végül verekedés lett a vége.

 Magánéleti válság is okozhatta Michael van Gerwen viselkedését

Az utóbbi időszakban Van Gerwen nemcsak a versenypályán, hanem a magánéletben is nehézségekkel küzd. Válófélben van a feleségétől, Daphnétól, szétesik a család  és két közös gyermekük, Zoë és Mike is megsínyli a történteket.

 

 

