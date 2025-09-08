szeptember 8., hétfő

Röplabda

2 órája

A Pénzügyőr ellen kezdi a felkészülési mérkőzések sorát a címvédő MÁV Előre

Címkék#MÁV Előre Foxconn#Pénzügyőr#felkészülés

Szerdán 18 órakor lép pályára Omar Pelillo együttese a 2025-2026-os szezon első felkészülési mérkőzésén. A MÁV Előre Foxconn a Pénzügyőrt fogadja az Olasz utcában.

Szabó Zsolt

Az előző idényben a budapestiek az alapszakaszt a 6. helyen zárták, majd a rájátszás negyeddöntőjében óriási párharcot vívtak a MAFC ellen, végül a mindent eldöntő 5. mérkőzésen végül az utóbbi együttes jutott tovább. Ezzel szemben a MÁV Előre dominálta a bajnokságot, mindössze egyszer, a legnagyobb rivális Fino Kaposvár ellen szenvedtek vereséget az alapszakaszban Pesti Marcellék a 2024-2025-ös kiírásban. 
 

MÁV Előre
Megkezdte a felkészülési időszakot a címvédő MÁV Előre férfi együttese
Fotó: Nagy Norbert

A két csapat egymás elleni mérlege is MÁV Előre győzelmet jósol előre. A Pénzügyőr legutóbb 2023-ban tudott nyerni a Loki ellen hazai pályán. 
Október közepén lép pályára először a címvédő MÁV Előre Foxconn férfi csapata tétmérkőzésen. 

Október közepén kezdi az új idényt a MÁV Előre férfi csapata

A Bajnokok Ligája selejtezőjében a spanyol Guaguas ellen vívnak párharcot Omar Pelillo játékosai, míg a TippmixPro Férfi Röplabda NB I Extraliga alapszakaszának első fordulójában a DKSE-t fogadják hazai környezetben.

 

