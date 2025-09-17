szeptember 17., szerda

Totális metál – bemutatták a MÁV Előre új indulóját

Címkék#MÁV#Bajnokok Ligája#röplabda#induló

Megszületett a csapat indulója. Hétfőn, a MÁV Előre Bajnokok Ligájában való szerepléséről szóló sajtótájékoztató során mutatták be a szerzeményt, amelyet a Zone 4 elnevezésű rockegyüttes jegyzett.

Szabó Zsolt
Totális metál – bemutatták a MÁV Előre új indulóját

Hétfőn bemutatták MÁV előre új indulóját.

Fotó: Fehér Gábor

A MET Arénában hétfőn ünnepélyes sajtótájékoztatót tartott a Loki, az első röplabda Bajnokok Ligája szereplésük kapcsán, amelynek mérkőzései a MÁV Előre Volley Center helyett a hatezer férőhelyes multifunkciós csarnokban kerül megrendezésre. Az esemény során bemutatásra került a MÁV Előre indulója, amelyet a Zone 4 együttes írt.

MÁV Előre
Hétfőn bemutatták MÁV előre új indulóját.
Fotó: Fehér Gábor

A dal kőkemény hangzásának köszönhetően igazán vérpezsdítőre sikeredett, amely mind a pályára kivonuló játékosokat és szurkolókat is egyaránt felráz a mérkőzés előtti játékosbemutatás során.

 

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
