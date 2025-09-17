2 órája
Totális metál – bemutatták a MÁV Előre új indulóját
Megszületett a csapat indulója. Hétfőn, a MÁV Előre Bajnokok Ligájában való szerepléséről szóló sajtótájékoztató során mutatták be a szerzeményt, amelyet a Zone 4 elnevezésű rockegyüttes jegyzett.
Hétfőn bemutatták MÁV előre új indulóját.
Fotó: Fehér Gábor
A MET Arénában hétfőn ünnepélyes sajtótájékoztatót tartott a Loki, az első röplabda Bajnokok Ligája szereplésük kapcsán, amelynek mérkőzései a MÁV Előre Volley Center helyett a hatezer férőhelyes multifunkciós csarnokban kerül megrendezésre. Az esemény során bemutatásra került a MÁV Előre indulója, amelyet a Zone 4 együttes írt.
A dal kőkemény hangzásának köszönhetően igazán vérpezsdítőre sikeredett, amely mind a pályára kivonuló játékosokat és szurkolókat is egyaránt felráz a mérkőzés előtti játékosbemutatás során.