Legyőzte nemzetközi ellenfelét a MÁV Előre

Talán a korai időpontnak volt köszönhető, hogy a MÁV Előre kissé álmoskásan kezdett. Az első szettet az osztrákok 17-25-re be is húzták. Omar Pelillo fiai ezután felébredtek, és a második játszmában szinte lemosták a pályáról a Graziakat, és 25-14-re nyerték meg ezt a játékrészt. A harmadik szett maratoni hosszúságúra sikeredett, majdnem 30 pontig küzdöttek a felek, ám a nyomást a hazaiak jobban, és 29-27-re ezt is megnyerte a Loki.

Szoros mérkőzést játszott az UVC Graz ellen a MÁV Előre.

Fotó: MÁV Előre Foxconn / Facebook

Az utolsó játszma is hatalmas izgalmakat tartogatott a MÁV Előre számára

A 4. szett is igazi klasszikus adok-kapok csatát hozott a felek között, azonban a lélektani fölényt kihasználva a Loki játékosait ismételten nem lehetett kizökkenteni, és 26-24-re ezt a játszmát is megynyerte, így 3:1-el küldték haza az osztrákokat a felkészülési mérkőzésen.

Október közepén kezdi az új idényt a MÁV Előre férfi csapata

A Bajnokok Ligája selejtezőjében a spanyol Guaguas ellen vívnak párharcot Omar Pelillo játékosai, míg a TippmixPro Férfi Röplabda NB I. Extraliga alapszakaszának első fordulójában a DKSE-t fogadják hazai környezetben.