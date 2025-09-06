Nyilvános edzést tartott a MÁV Előre férfi csapata – galéria

Megkezdte a felkészülési időszakot a MÁV Előre férfi együttese. Pénteken 17 órától nyilvános tréninget tartott az együttes, ahol a rajongóknak a gyakorlás után lehetősége volt találkozni az együttes játékosaival, és közös fotókat, aláírásokat begyűjteni tőlük.

Fotó: Nagy Norbert

A DKSE ellen kezdi az új idényt a MÁV Előre férfi csapata

Október közepén lép pályára először a címvédő MÁV Előre Foxconn férfi csapata. A TippmixPro Férfi Röplabda NB I Extraliga alapszakaszának első fordulójában a DKSE-t fogadják hazai környezetben.