Röplabda
1 órája
Nyilvános edzést tartott a MÁV Előre férfi csapata – galéria
Csütörtök délután a rajongók is bepillantást nyerhettek férfi röplabdázók felkészülésébe az Olasz utcában. Az Omar Pelillo által vezetett férfi csapata nyílt edzést tartott a MÁV Előre Volleyball Centerben.
Megkezdte a felkészülési időszakot a MÁV Előre férfi együttese. Pénteken 17 órától nyilvános tréninget tartott az együttes, ahol a rajongóknak a gyakorlás után lehetősége volt találkozni az együttes játékosaival, és közös fotókat, aláírásokat begyűjteni tőlük.
A DKSE ellen kezdi az új idényt a MÁV Előre férfi csapata
Október közepén lép pályára először a címvédő MÁV Előre Foxconn férfi csapata. A TippmixPro Férfi Röplabda NB I Extraliga alapszakaszának első fordulójában a DKSE-t fogadják hazai környezetben.
MÁV Előre nyílt röplabda edzésFotók: Nagy Norbert
