Röplabda

2 órája

Nyilvános edzést tartott a MÁV Előre férfi csapata – galéria

Címkék#MÁV Előre Foxconn#Omar Pelillo#TippmixPro Férfi Röplabda NB I Extraliga

Csütörtök délután a rajongók is bepillantást nyerhettek férfi röplabdázók felkészülésébe az Olasz utcában. Az Omar Pelillo által vezetett férfi csapata nyílt edzést tartott a MÁV Előre Volleyball Centerben.

Szabó Zsolt

Megkezdte a felkészülési időszakot a MÁV Előre férfi együttese. Pénteken 17 órától nyilvános tréninget tartott az együttes, ahol a rajongóknak a gyakorlás után lehetősége volt találkozni az együttes játékosaival, és közös fotókat, aláírásokat begyűjteni tőlük.

MÁV Előre
Megkezdte a felkészülést a címvédő MÁV Előre.
Fotó: Nagy Norbert

A DKSE ellen kezdi az új idényt a MÁV Előre férfi csapata

Október közepén lép pályára először a címvédő MÁV Előre Foxconn férfi csapata. A TippmixPro Férfi Röplabda NB I Extraliga alapszakaszának első fordulójában a DKSE-t fogadják hazai környezetben.

MÁV Előre nyílt röplabda edzés

Fotók: Nagy Norbert

 

 

