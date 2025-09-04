1 órája
Már a Honvéd ellen hangol a Mór
A 3. fordulóra készülődnek a csapatok Fejér vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak vezetőit, trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra.
2025. szeptember 6., szombat, 16:30
Ercsi Kinizsi (13.) – Sárosd (10.)
Hargitai László az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Az FC Főnix elleni mérkőzésen megvoltak a lehetőségeink arra is, hogy megnyerjük, két szerencsétlen gólt kaptunk, de egy pontot mindenképpen megérdemeltünk volna, mert megdolgoztak a fiúk érte. Ez Sárbogárdon sem volt másképp, itt is közel voltunk a döntetlenhez. Két jó csapattal játszottunk, de megvan a potenciál a csapatunkban, hogy a jövőben a hibáinkat kiküszöböljük, és feljebb lépjünk a tabellán. A sorsolásunk nem egyszerű, az első három összecsapás tényleg minden szinten rangadónak számít, és nagyon bízom abban, hogy a Sárosd ellen megtörik a rossz sorozatunk, és itthon tudjuk tartani a pontokat. Remélem, hogy elindulunk felfelé, és szombaton egy jobb teljesítménnyel meg tudjuk nyerni a mérkőzést.
Móri SE (11.) – KK Grain KFT.-Mezőfalva (14.)
Tar Bálint a Móri SE vezetőedzője: - Sárosdon az első félidőben annyi helyzetet dolgoztunk ki, amivel legalább két-három meccset meg lehetett volna nyerni. Ekkor domináltunk, amit megbeszéltünk a mérkőzés előtt, azt megvalósítottuk. A szünet után egy kicsit mi játszottunk a tudásunk alatt, függetlenül attól, hogy kétszer vezettünk, és volt egy emberhátrányos gólunk, ami a csapat erejét is mutatja. Azt hiányoltam, hogy nem úgy menedzseltük le a meccset 3-2-es vezetésnél, ahogy kellett volna, hanem egy buta hibát követtünk el, és büntetőből egyenlített ellenfelünk. Ezt nagyon sajnálom, és ebből tanulnunk kell! Lehet úgy is fogalmazni, hogy Sárosdon hagytunk két pontot! Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ugyan kiesett két meghatározó játékosom eltiltás miatt, de akik eddig kevesebb játéklehetőséget kaptak, azokban érzem az extra motivációt, hogy megmutassák a kezdőben a helyük, és alkalmasak ők is erre a feladatra. Az első idei hazai mérkőzésen Mezőfalva ellen egyértelmű a célunk, szeretnénk uralni a játékot, és itthon tartani három pontot. A hét második felétől, illetve a jövő héten készülünk a Honvéd elleni kupa mérkőzésre, ahol nem akarunk feltartott kézzel pályára lépni. Nagyon sok nézőt várunk, közönségszórakoztató mérkőzésre számítok! Nagyobb koncentrációval, kiélezett küzdelemben akár még meglepetést is okozhatunk! Természetesen tudjuk azt, hogy az NB II-ből feljutásra esélyes Honvéd milyen erőt képvisel, folyamatosan nyomon követem ezt a bajnokságot is.... Bezerédi Ádám még továbbra sem áll rendelkezésemre, hiánya nagy érvágás számunkra, de akik ebben a pozícióban pótolták az ő szerepét maximálisan megütötték a mércét, hozzák a szintet. Szerencsére nem egy-két játékosra kell hagyatkozni, ha góllövésről van szó, hanem a középpályások és a védők is kiveszik ebből a részüket, és ez biztató a jövő szempontjából.
2025. szeptember 7., vasárnap, 16:30
Lajoskomárom (5.) - Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.)
Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - Úgy érzem jól sikerült a felkészülésünk, beletették a fiúk azt a munkát, ami szükséges volt. Már régóta együtt van a brigádunk, így szükségszerű volt a keret átalakítása. Sikerült olyan játékosokat igazolni, akik minden szempontból illenek a csapatba. Célunk, hogy próbálunk előrébb lépni az előző évhez képest, az első öt hely valamelyikén szeretnék végezni. Vasárnap nagyon nehéz mérkőzés játszottunk Csóron, de jól menedzseltük a találkozót, az első félidőben domináltunk, míg a szünet után ki-ki meccs alakult ki, és ebből sikerült jó kijönni. Emellett meg kell jegyeznem, hogy a játékvezető nagyon jó döntéseket hozott, mert több szituációban is próbált nyomást helyezni rá a közönség, de mindegyiknél jó ítélet született. Vasárnapi ellenfelünk, a Gárdony a bajnoki cím egyik esélyese, nagyon nehéz kilencven percet várok ellenük.
Enying (15.) – FC Főnix (8.)
Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - A Gárdony ellen semmit nem sikerült megvalósítani abból, amit elterveztünk. Csak néhány játékos hozta a tőle elvárható teljesítményt, ez pedig édeskevés volt egy sokkal jobban felkészült, bajnokaspiráns csapat ellen. Valaki az időjárási körülményekre fogta, volt, aki a játékvezetéssel nem volt kibékülve, de az igazság az, csak magunkat okolhatjuk a csúf eredmény miatt. Addig, amíg nem áll össze a csapat, nagyon nehéz lesz bárki ellen pontot, vagy pontokat szerezni. Ahogy említettem már, igen nehéz a sorsolásunk az első öt fordulóban. Ezeket a nehezebb mérkőzéseket muszáj a helyén kezelnünk, és az itt szerzett tapasztalatokból építkezni. Vasárnap az FC Főnix csapatával egy újabb olyan együttes érkezik, akik ellen semmi sanszunk nincs a papírforma szerint. Ugyan vereséget szenvedtek a Martonvásár otthonában, de nyilván nagyon szoros mérkőzés lehetett. Viszont emiatt győzelmi kényszerben lesznek, és ez a teher az ő vállukat fogja nyomni. A stressz a pályán nagy úr! Ha nincs rend a fejekben, nehezebben jön az eredmény is. Próbálunk tehát tisztességgel helytállni, és kihasználni minden kínálkozó apró vagy nagyobb lehetőséget. Remélem a nyári vendéglátós szezon végeztével már mi is teljesebb csapattal tudunk pályára lépni. Egy korábban eltiltott játékos, és egy sérült biztosan visszatér a csapatba vasárnap.
Martonvásár (9.) – Sárbogárd SE (6.)
Gálvölgyi István a Martonvásár edzője: - Az FC Főnix ellen nagyon nehéz mérkőzést játszottunk, tisztában voltunk azzal, hogy egy jó képességű csapat ellen lépünk pályára. Amit elterveztünk az összecsapás előtt, azt a meccs jelentős részében meg tudtuk valósítani. Játékosaim nagyon jó felfogásban teljesítettek, szervezettek voltunk, egymásért tudtak küzdeni. Az első félidőben a nagyon nagy lehetőségeink voltak, sajnos ezek kimaradtak, de külön öröm volt, hogy kapusunk, Farkas Csaba egy óriási helyzetnél, döntő pillanatban tudott menteni, és ez nagyon sokat számított, hogy nem hátrányban mentünk a szünetre. A második játékrészre volt egy kényszerű cserénk, bejött Zoboki Levente, és szinte beállása után nyomban beköszönt volt csapatának a kapujába. A félidő második felében egy kicsit talán ok nélkül is, de magunkra húztuk ellenfelünket, akik ekkor próbálták ránk erőltetni az akaratukat, de nagyon eredményesen ezt levédekeztük. A végén volt egy szerkezet váltásunk, ami szerintem jól sült el, és így meg tudtuk őrizni az előnyünket. Nagyon bízom abban, hogy ezt a mentalitást átvisszük a következő mérkőzésekre is. Már korábban is említettem, hogy nagyon nehéz a sorsolásunk, és így egyáltalán nem várok könnyű meccset a Sárbogárd ellen sem. Reméljük azonban, hogy ugyanilyen szervezettek és mentálisan erősek leszünk ezen a mérkőzésen is, és ez jó eredménnyel fog párosulni.
Melde KFT. Kápolnásnyék (3.) – Videoton Baráti Kör (12.)
Höltzl Richárd a Melde KFT.-Kápolnásnyék vezetőedzője: - A bajnokság előtt másfél hónappal kezdjük el a munkát, Pázmándon volt a felkészülésünk, úgy gondolom az alapozásunk megfelelően sikerült. Távozott Rózsa Marcell Mórra, Szente Milán eligazolt Pákozdra, valamint Király Ákos Lovasberénybe ment, Victor Michel pedig Martonvásáron folytatja a pályafutását. Három érkezőnk van, Urbán Péter Monorról, Zsigmond Benedek Vecsésről, illetve Korponai Bence az FC Főnixtől igazolt hozzánk. Sajnos ő műtét előtt áll, úgyhogy rá csak november végén számíthatok. Egy kis szerencsével akár 6 ponttal is várhatnánk a 3. fordulót, Sárosdon úgy gondolom jobbak voltunk, több helyzetet dolgoztunk ki, de Fortuna nem állt mellénk, Mezőfalván pedig nagyon sok lehetőségünk volt, ám nem voltunk nagyon élesek, és nem is voltam túlságosan elégedett a teljesítményünkkel. Nem becsüljük le a Videoton Baráti Kör csapatát, talán még jobb is az, hogy az elején találkozunk velük, talán még nem vették annyira fel a megyei első osztály ritmusát, de mindenképpen győzelmet várok. Közel egy év után játszunk hazai pályán, gyerekek fogják bekísérni a csapatokat, bízom benne, hogy minél többen kilátogatnak, és a környező településekről is átjönnek megtekinteni a mérkőzést.
Adony VSK (2.) – Ikarus-Maroshegy (4.)
Boldoczki Sándor az Adony VSK vezetőedzője: - A három pont reményében utaztunk a Videoton Baráti Kör csapatához, ám az újonc egy nagyon kemény és hajtós, és határozott elképzelésű csapat, mi pedig az első félidőben nem igazán úgy álltunk bele a mérkőzésbe, ahogy kellett volna. Komoly munkát kellett ahhoz végezni, hogy döntetlenre le tudjuk hozni a meccset. Abban egészen biztos vagyok, hogy ellenfelünk sok csapat dolgát meg fogja nehezíteni! A mentális erőnket azért bizonyítja, hogy kétszer is vesztett állásból tudtunk felállni, és a végén, a 93. percben volt egy gólunk, amelyet nem adott meg a játékvezető. Ennél még nehezebb mérkőzésre számítok az Ikarus ellen, viszont van velük szemben restanciánk, és nagyon remélem, hogy hazai pályán azt az arcát mutatja a csapat, amit az első bajnokin. Az eltiltott Hodula Mátéra nem számíthatok, mellette pedig van két komoly sérültünk Schnierer Balázs, és Kőkuti Ákos, akik hosszabb időre kidőltek. Próbáljuk az adott körülmények között a győzelem reményében a legjobb csapatot pályára küldeni, aztán majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.
Szabadnapos: Csór Truck-Trailer (7.).