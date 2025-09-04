Már a Honvéd ellen hangol a Mór

2025. szeptember 6., szombat, 16:30

Ercsi Kinizsi (13.) – Sárosd (10.)

Hargitai László az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Az FC Főnix elleni mérkőzésen megvoltak a lehetőségeink arra is, hogy megnyerjük, két szerencsétlen gólt kaptunk, de egy pontot mindenképpen megérdemeltünk volna, mert megdolgoztak a fiúk érte. Ez Sárbogárdon sem volt másképp, itt is közel voltunk a döntetlenhez. Két jó csapattal játszottunk, de megvan a potenciál a csapatunkban, hogy a jövőben a hibáinkat kiküszöböljük, és feljebb lépjünk a tabellán. A sorsolásunk nem egyszerű, az első három összecsapás tényleg minden szinten rangadónak számít, és nagyon bízom abban, hogy a Sárosd ellen megtörik a rossz sorozatunk, és itthon tudjuk tartani a pontokat. Remélem, hogy elindulunk felfelé, és szombaton egy jobb teljesítménnyel meg tudjuk nyerni a mérkőzést.

Móri SE (11.) – KK Grain KFT.-Mezőfalva (14.)

Tar Bálint a Móri SE vezetőedzője: - Sárosdon az első félidőben annyi helyzetet dolgoztunk ki, amivel legalább két-három meccset meg lehetett volna nyerni. Ekkor domináltunk, amit megbeszéltünk a mérkőzés előtt, azt megvalósítottuk. A szünet után egy kicsit mi játszottunk a tudásunk alatt, függetlenül attól, hogy kétszer vezettünk, és volt egy emberhátrányos gólunk, ami a csapat erejét is mutatja. Azt hiányoltam, hogy nem úgy menedzseltük le a meccset 3-2-es vezetésnél, ahogy kellett volna, hanem egy buta hibát követtünk el, és büntetőből egyenlített ellenfelünk. Ezt nagyon sajnálom, és ebből tanulnunk kell! Lehet úgy is fogalmazni, hogy Sárosdon hagytunk két pontot! Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ugyan kiesett két meghatározó játékosom eltiltás miatt, de akik eddig kevesebb játéklehetőséget kaptak, azokban érzem az extra motivációt, hogy megmutassák a kezdőben a helyük, és alkalmasak ők is erre a feladatra. Az első idei hazai mérkőzésen Mezőfalva ellen egyértelmű a célunk, szeretnénk uralni a játékot, és itthon tartani három pontot. A hét második felétől, illetve a jövő héten készülünk a Honvéd elleni kupa mérkőzésre, ahol nem akarunk feltartott kézzel pályára lépni. Nagyon sok nézőt várunk, közönségszórakoztató mérkőzésre számítok! Nagyobb koncentrációval, kiélezett küzdelemben akár még meglepetést is okozhatunk! Természetesen tudjuk azt, hogy az NB II-ből feljutásra esélyes Honvéd milyen erőt képvisel, folyamatosan nyomon követem ezt a bajnokságot is.... Bezerédi Ádám még továbbra sem áll rendelkezésemre, hiánya nagy érvágás számunkra, de akik ebben a pozícióban pótolták az ő szerepét maximálisan megütötték a mércét, hozzák a szintet. Szerencsére nem egy-két játékosra kell hagyatkozni, ha góllövésről van szó, hanem a középpályások és a védők is kiveszik ebből a részüket, és ez biztató a jövő szempontjából.