Ria Ria Hungária

1 órája

Döntetlent várnak a magyar szurkolók – videóval

Címkék#Portugália#Magyarország#vb-selejtező

Ria, Ria, Hungária! Magyarország Portugália elleni vb-selejtezős mérkőzése előtt a szurkolókkal beszélgettünk.

Feol.hu

Magyarország Portugália ellen lép pályára a 2026-os vb-selejtező második fordulójában. A mieink egyáltalán nem számítanak esélyesnek, nehéz feladat vár Marco Rossi fiaira. Az viszont biztos, hogy Szoboszlai Dominikék a szurkolókra számíthatnak, rajtuk semmi sem fog múlni. Velük beszélgettünk a mérkőzés kezdete előtt.

A Magyarország Portugália mérkőzés előtt a szurkolókat kérdeztük
A Magyarország Portugália mérkőzés előtt a szurkolókat kérdeztük
Fotó: Kelemen Kornél

Magyarország Portugália ellen döntetlent érhet el

A szurkolók véleménye szerint összejöhet a bravúros döntetlen a portugálok ellen. Szoboszlai Dominik varázslatára számítanak, míg Tóth Balázstól bravúrokat remélnek a kapuban.

A teljes interjút az alábbi videóban tekinthetik meg.

 

