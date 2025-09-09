Döntetlent várnak a magyar szurkolók – videóval

Magyarország Portugália ellen lép pályára a 2026-os vb-selejtező második fordulójában. A mieink egyáltalán nem számítanak esélyesnek, nehéz feladat vár Marco Rossi fiaira. Az viszont biztos, hogy Szoboszlai Dominikék a szurkolókra számíthatnak, rajtuk semmi sem fog múlni. Velük beszélgettünk a mérkőzés kezdete előtt.

A Magyarország Portugália mérkőzés előtt a szurkolókat kérdeztük

Fotó: Kelemen Kornél

Magyarország Portugália ellen döntetlent érhet el

A szurkolók véleménye szerint összejöhet a bravúros döntetlen a portugálok ellen. Szoboszlai Dominik varázslatára számítanak, míg Tóth Balázstól bravúrokat remélnek a kapuban.

A teljes interjút az alábbi videóban tekinthetik meg.