Ria Ria Hungária
2 órája
Döntetlent várnak a magyar szurkolók – videóval
Ria, Ria, Hungária! Magyarország Portugália elleni vb-selejtezős mérkőzése előtt a szurkolókkal beszélgettünk.
Magyarország Portugália ellen lép pályára a 2026-os vb-selejtező második fordulójában. A mieink egyáltalán nem számítanak esélyesnek, nehéz feladat vár Marco Rossi fiaira. Az viszont biztos, hogy Szoboszlai Dominikék a szurkolókra számíthatnak, rajtuk semmi sem fog múlni. Velük beszélgettünk a mérkőzés kezdete előtt.
Magyarország Portugália ellen döntetlent érhet el
A szurkolók véleménye szerint összejöhet a bravúros döntetlen a portugálok ellen. Szoboszlai Dominik varázslatára számítanak, míg Tóth Balázstól bravúrokat remélnek a kapuban.
A teljes interjút az alábbi videóban tekinthetik meg.
