Válogatott

52 perce

Le a kalappal, a szurkolókon ezúttal sem múlt semmi – galéria, videó

Ez hihetetlen. A Magyarország-Portugália mérkőzésen ezúttal sem lehetett panasz a szurkolókra, most pedig elhoztuk a legjobb képeket és videókat.

Szabó Róbert
Le a kalappal, a szurkolókon ezúttal sem múlt semmi – galéria, videó

Látványos koreográfiát mutatott be a Carpathian Brigade a Magyarország-Portugália meccsen

Fotó: Kricskovics Antal

A Magyarország-Portugália találkozó nagyszerűen indult, azonban végül a vb-selejtező csoportunk legnagyobb esélyese diadalmaskodott 3-2-re. A szurkolók az első perctől kezdve az utolsóig buzdították a fiúkat, rajtuk semmi sem múlt, ezt galériánk és videóösszeállításunk is bizonyítja.

magyarország-portugália
Szoboszlai Dominik a Magyarország-Portugália mérkőzésen is nagy favorit volt a lelátón
Fotó: Kricskovics Antal

A Magyarország-Portugália mérkőzésen semmi sem múlt a drukkereken

Már a vonulás alatt is fantasztikus hangulatot teremtett a Carpathian Brigade, amely a rigmusok mellett fantasztikus pirotechnikai showt is bemutatott, ahogy az az alábbi videónkban is látható.

A magyar szurkolókon nem múlott semmi

A nézőtéren aztán folytatódott a szurkolás, sokan szerették volna begyűjteni kedvenceik mezét, de voltak akik örültek.

 

