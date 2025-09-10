2 órája
Le a kalappal, a szurkolókon ezúttal sem múlt semmi – galéria, videó
Ez hihetetlen. A Magyarország-Portugália mérkőzésen ezúttal sem lehetett panasz a szurkolókra, most pedig elhoztuk a legjobb képeket és videókat.
Látványos koreográfiát mutatott be a Carpathian Brigade a Magyarország-Portugália meccsen
Fotó: Kricskovics Antal
A Magyarország-Portugália találkozó nagyszerűen indult, azonban végül a vb-selejtező csoportunk legnagyobb esélyese diadalmaskodott 3-2-re. A szurkolók az első perctől kezdve az utolsóig buzdították a fiúkat, rajtuk semmi sem múlt, ezt galériánk és videóösszeállításunk is bizonyítja.
A Magyarország-Portugália mérkőzésen semmi sem múlt a drukkereken
Már a vonulás alatt is fantasztikus hangulatot teremtett a Carpathian Brigade, amely a rigmusok mellett fantasztikus pirotechnikai showt is bemutatott, ahogy az az alábbi videónkban is látható.
A magyar szurkolókon nem múlott semmi
A nézőtéren aztán folytatódott a szurkolás, sokan szerették volna begyűjteni kedvenceik mezét, de voltak akik örültek.