Válogatott

55 perce

Ilyen mostanában nem történt a magyar válogatottal – fotóval

Címkék#Portugália#Tóth Balázs#Magyarország

Nem mostanában fordult az elő, hogy három magyar válogatottban is egy csapat nevelései lépjenek pályára. Most ez megtörtént, hiszen a Magyarország-Portugália mérkőzésen Tóth Balázs, az U21-es nemzeti csapat összecsapásán Pécsi Ármin, míg az U19-ben Bozó Mirkó állt.

Szabó Róbert

A Magyarország-Portugália 2026-os vb-selejtező mérkőzés különleges volt, hiszen Dibusz Dénes sérülése miatt végre Tóth Balázs is debütálhatott tétmérkőzésen a magyar válogatottban. Ennél már csak az volt különlegesebb, hogy az U21-es és az U19-es nemzeti csapat kapuját is egy-egy Puskás Akadémia nevelés védte.

Tóth Balázs már korábban, még egy Azerbajdzsán elleni felkészülési mérkőzésen léphetett először pályára a magyar válogatottban, most azonban téttel bíró összecsapáson is szerepet kapott, miután Dibusz Dénes megsérült. Meg is hálálta a bizalmat, hiszen bár három gólt is kapott, de fantasztikus bravúrjai nélkül könnyen az első félidőben lezárhatta volna az érdemi kérdéseket Portugália.

Az U21-es válogatottban Litvánia ellen Pécsi Árminnak szavazott bizalmat Szélesi Zoltán szövetségi edző, míg az U19-es gárdában Montenegró ellen Bozó Mirkó lépett pályára. Ezzel elmondható, hogy a felnőtt, az U21-es és az U19-es nemzeti csapatunk kapuját is egyaránt Puskás Akadémia nevelés védte.

Érdemes hozzátenni, hogy a felnőtt válogatottban pályára lépett Tóth Balázs mellett Lukács Dániel – aki első mérkőzésén kapott lehetőséget – és Nagy Zsolt is, míg az U21-ben pályán volt végig Markgráf Ákos és az új igazolás, Michael Okeke is.

 

