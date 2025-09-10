Marco Rossi: Nem Jézus Krisztus vagyok, ő képes volt csodákra, mi nem

„Azt gondolom, be kell látnunk, amikor a világ egyik legerősebb csapata ellen játszunk, akkor benne van, hogy veszítünk. Koncentráltak voltunk, jól védekeztünk és még a támadójátékról sem mondtunk le, egyenlíteni is sikerült a hajrában, mégis kikaptunk. Nem szabadott volna kockáztatni, elkerülhető gólt kaptunk, remélem, tanulunk ebből. Keserű a szánk íze, mert ezen a két meccsen legalább három pontot veszítettünk. Én nem Jézus Krisztus vagyok, a játékosok sem. Ő képes volt csodákra, mi most nem” – idézi Marco Rossi kemény szavait a Nemzeti Sport Online a Magyarország-Portugália mérkőzés sajtótájékoztatójáról.

Csalódottan értékelt a Magyarország-Portugália mérkőzés után Marco Rossi

Fotó: Szabó Miklós

A Magyarország-Portugália mérkőzésen nagyot hibázott az egyik kulcsember

Marco Rossi a sajtótájékoztatón kiemelte, Varga Barnabás nagyot hibázott, hiszen a játékosok lelkére kötötték, hogy akinek van sárga lapja az figyeljen oda. Mint mondja, ehhez képest reklamálásért kapott lapot a rutinos támadó, így egy naív, elkerülhető dolog miatt nem lehet majd ott az Örményország elleni vb-selejtezőn a portugálok ellen duplázó támadó.

Sallai Rolandot csak egy meccsre tiltják el az írek elleni kiállításáért, mert ha kettőre, akkor nagy bajban vagyunk

– jelentette ki a szövetségi kapitány.

Tóth Balázs fantasztikus teljesítményt nyújtott a mérkőzésen, kis híján megfogta Cristiano Ronaldo büntetőjét, a három bekapott gólról pedig nem tehetett. Ezt a teljesítményt Marco Rossi is méltatta, és örült, hogy így sikerült a játékosnak lehoznia a találkozót.

„A svédek és a törökök ellen az döntött ellenünk, hogy nem lőttük be a helyzeteket. Ehhez képest ma sokkal kevesebb várható gólmennyiséget fociztunk össze, mint a portugálok, mégis meccsben voltunk. Ezt tartanunk kell a jövőben is, mert nekünk nincs tíz támadóklasszisunk, nekünk van nagyjából két olyan játékosunk, aki rendszeresen képes ilyen meccseken is kapuba találni. Amikor egy új játékost behívok, akkor azt tartsák tiszteletbe, mert van oka, hogy meghívtam. Senki nem befolyásol ezekben a döntéseimben, csak azt hívom be, aki szerintem megérdemli azt.”