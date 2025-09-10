szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

19°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Válogatott

2 órája

Marco Rossi: Nem Jézus Krisztus vagyok, ő képes volt csodákra, mi nem

Címkék#Portugália#Magyarország#Marco Rossi

Két mérkőzés egy pont. A Magyarország-Portugália vb-selejtező mérkőzés után Marco Rossi értékelte a látottakat.

Szabó Róbert

„Azt gondolom, be kell látnunk, amikor a világ egyik legerősebb csapata ellen játszunk, akkor benne van, hogy veszítünk. Koncentráltak voltunk, jól védekeztünk és még a támadójátékról sem mondtunk le, egyenlíteni is sikerült a hajrában, mégis kikaptunk. Nem szabadott volna kockáztatni, elkerülhető gólt kaptunk, remélem, tanulunk ebből. Keserű a szánk íze, mert ezen a két meccsen legalább három pontot veszítettünk. Én nem Jézus Krisztus vagyok, a játékosok sem. Ő képes volt csodákra, mi most nem” idézi Marco Rossi kemény szavait a Nemzeti Sport Online a Magyarország-Portugália mérkőzés sajtótájékoztatójáról.

magyarország-portugália
Csalódottan értékelt a Magyarország-Portugália mérkőzés után Marco Rossi
Fotó: Szabó Miklós

A Magyarország-Portugália mérkőzésen nagyot hibázott az egyik kulcsember

Marco Rossi a sajtótájékoztatón kiemelte, Varga Barnabás nagyot hibázott, hiszen a játékosok lelkére kötötték, hogy akinek van sárga lapja az figyeljen oda. Mint mondja, ehhez képest reklamálásért kapott lapot a rutinos támadó, így egy naív, elkerülhető dolog miatt nem lehet majd ott az Örményország elleni vb-selejtezőn a portugálok ellen duplázó támadó.

Sallai Rolandot csak egy meccsre tiltják el az írek elleni kiállításáért, mert ha kettőre, akkor nagy bajban vagyunk

– jelentette ki a szövetségi kapitány.

Tóth Balázs fantasztikus teljesítményt nyújtott a mérkőzésen, kis híján megfogta Cristiano Ronaldo büntetőjét, a három bekapott gólról pedig nem tehetett. Ezt a teljesítményt Marco Rossi is méltatta, és örült, hogy így sikerült a játékosnak lehoznia a találkozót.

„A svédek és a törökök ellen az döntött ellenünk, hogy nem lőttük be a helyzeteket. Ehhez képest ma sokkal kevesebb várható gólmennyiséget fociztunk össze, mint a portugálok, mégis meccsben voltunk. Ezt tartanunk kell a jövőben is, mert nekünk nincs tíz támadóklasszisunk, nekünk van nagyjából két olyan játékosunk, aki rendszeresen képes ilyen meccseken is kapuba találni. Amikor egy új játékost behívok, akkor azt tartsák tiszteletbe, mert van oka, hogy meghívtam. Senki nem befolyásol ezekben a döntéseimben, csak azt hívom be, aki szerintem megérdemli azt.”      

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu