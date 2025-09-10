Látni lehetett, hogy a portugál válogatott másik szintet képvisel – videóval

Szorosnak szoros volt a Magyarország-Portugália összecsapás, azonban az, hogy végül a vendégek csak 3-2-re diadalmaskodtak nagyban köszönhető volt Tóth Balázsnak is. Gruber Zsombor, aki szintén a Puskás Akadémia neveltje, ezúttal csak pár percet kapott a pályán, azonban így is rendkívül örül annak, hogy másodjára is magára húzhatta a címeres mezt.

Gruber Zsombor értékelte lapunknak a Magyarország-Portugália mérkőzést

Fotó: Kelemen Kornél



A Magyarország-Portugália mérkőzésen egyértelmű volt ki képvisel magasabb szintet

Gruber Zsombor határozottan kijelentette, látni lehetett, hogy a portugál válogatott más színvonalat képvisel, mint a magyar. Ennek ellenére, amikor megszületett az egyenlítőgól akkor teljesen elvarázsolta a közönség, ahogy felrobbant a Puskás Aréna és úgy érezte, pályára akar lépni és „fel akarja szántani azt".

A fiatal támadóval készült teljes beszélgetésünket az alábbi videóban tekinthetik meg.