Válogatott

40 perce

Látni lehetett, hogy a portugál válogatott másik szintet képvisel – videóval

Címkék#Gruber Zsombor#Puskás Akadémia#Magyarország

Nem volt kétséges, hogy melyik csapat az esélyesebb. A Magyarország-Portugália mérkőzés után Gruber Zsombor osztotta meg velünk gondolatait.

Feol.hu

Szorosnak szoros volt a Magyarország-Portugália összecsapás, azonban az, hogy végül a vendégek csak 3-2-re diadalmaskodtak nagyban köszönhető volt Tóth Balázsnak is. Gruber Zsombor, aki szintén a Puskás Akadémia neveltje, ezúttal csak pár percet kapott a pályán, azonban így is rendkívül örül annak, hogy másodjára is magára húzhatta a címeres mezt.

Magyarország-Portugália
Gruber Zsombor értékelte lapunknak a Magyarország-Portugália mérkőzést
Fotó: Kelemen Kornél


A Magyarország-Portugália mérkőzésen egyértelmű volt ki képvisel magasabb szintet

Gruber Zsombor határozottan kijelentette, látni lehetett, hogy a portugál válogatott más színvonalat képvisel, mint a magyar. Ennek ellenére, amikor megszületett az egyenlítőgól akkor teljesen elvarázsolta a közönség, ahogy felrobbant a Puskás Aréna és úgy érezte, pályára akar lépni és „fel akarja szántani azt".

A fiatal támadóval készült teljes beszélgetésünket az alábbi videóban tekinthetik meg.

 

